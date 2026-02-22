Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La costa es la protagonista de la exportación en el Perú. (Foto: Andina)
La costa es la protagonista de la exportación en el Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción Economía

Las exportaciones peruanas crecieron 21,8% en 2025, impulsadas por la mejora de los términos de intercambio y los altos precios de los commodities, un contexto que favoreció la expansión del tejido exportador. En ese escenario, la Asociación de Exportadores (ADEX) informó que el número total de empresas que realizaron envíos al exterior alcanzó las 9.126, lo que representó un incremento de 2,3% respecto de 2024.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Empresas que exportan crecieron 2,3%, pero las ganancias se concentran en grandes compañías
Perú

Empresas que exportan crecieron 2,3%, pero las ganancias se concentran en grandes compañías

Inversión privada habría crecido a doble dígito a inicios de 2026, ¿cuál es la expectativa para el resto del año?
Perú

Inversión privada habría crecido a doble dígito a inicios de 2026, ¿cuál es la expectativa para el resto del año?

Moody’s: “La probabilidad de que no avance la restructuración de Petro-Perú ha aumentado”
Perú

Moody’s: “La probabilidad de que no avance la restructuración de Petro-Perú ha aumentado”

Elecciones 2026: Ningún plan de gobierno plantea manejo sostenible de las finanzas
Perú

Elecciones 2026: Ningún plan de gobierno plantea manejo sostenible de las finanzas