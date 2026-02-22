Empresas que exportan crecieron 2,3%, pero las ganancias se concentran en grandes compañías

Las exportaciones peruanas crecieron 21,8% en 2025, impulsadas por la mejora de los términos de intercambio y los altos precios de los commodities, un contexto que favoreció la expansión del tejido exportador. En ese escenario, la Asociación de Exportadores (ADEX) informó que el número total de empresas que realizaron envíos al exterior alcanzó las 9.126, lo que representó un incremento de 2,3% respecto de 2024.

El avance estuvo explicado, principalmente, por el mayor dinamismo de las medianas empresas, que crecieron 32,4%, y de las grandes, con un alza de 11%, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX).

Con información de la Sunat, el CIEN-ADEX detalló que 389 compañías han mantenido exportaciones ininterrumpidas desde el año 2000. De ese grupo, el 54% corresponde a grandes empresas, el 28,5% a pequeñas, el 13,9% a microempresas y solo el 3,6% a medianas. No obstante, diversas firmas —principalmente mypes— se vieron afectadas por factores internos y externos y dejaron de exportar; aun así, ingresaron 2.794 nuevas, en su mayoría micro y pequeñas.

Alta concentración del valor exportado

El informe evidenció una fuerte concentración: las 10 principales compañías representaron el 35,3% del valor total exportado (US$ 31.806 millones). De forma similar, el top 20, top 50 y top 100 concentraron el 47,2%, 61,1% y 70,6%, respectivamente, lo que confirma que un número reducido de firmas genera la mayor parte del valor FOB..

Arándanos peruanos en la cadena de exportación.

En total, las 9.126 empresas despacharon 4.227 productos a 145 países. “Aunque las grandes lideran en montos, las pequeñas continúan ampliando mercados y portafolio, lo que demuestra capacidad de competir y fortalecer la presencia internacional”, destacó el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla.

Predominio de las mipymes en número, no en valor

Por tamaño, las microempresas (4.899) concentraron el 53,7% del total, seguidas por las pequeñas (3.127) con 34,3%, las grandes (830) con 9,1% y las medianas (270) con 3%. En conjunto, las mipymes representaron el 90,9% de las unidades exportadoras.

Sin embargo, por valor FOB (US$ 90.082 millones), el 95,9% estuvo en manos de las grandes compañías (US$ 86.408 millones). Las pequeñas aportaron 2,7%, las medianas 1,1% y las microempresas apenas 0,3%, lo que refleja la brecha entre participación numérica y capacidad exportadora.

Sectores y dinámica empresarial

Los mayores “stocks” empresariales se registraron en agroindustria (2.452), metalmecánica (2.005), químico (1.544) y minería (1.483). Les siguieron el rubro varios (1.402), prendas de vestir (1.063), textil (606), siderometalurgia (605), minería no metálica (445), agro tradicional (390), pesca y acuicultura (338), madera (201), joyería (118), hidrocarburos (48) y pesca tradicional (44).

De los 15 sectores, seis ampliaron su base empresarial, siete retrocedieron y dos se mantuvieron sin cambios. El crecimiento se concentró en minería, agro tradicional y agroindustria, mientras que joyería (-32,2%), minería no metálica (-12,1%) y prendas de vestir (-10%) registraron las caídas más pronunciadas.

El reporte también muestra una limitada diversificación: 4.713 empresas exportaron a un solo destino y solo el 5,8% llegó a diez o más mercados. Asimismo, de las 2.883 que enviaron un único producto a un único país, el 72,3% fueron microempresas, el 21,8% pequeñas, el 3,9% grandes y el 2% medianas.

Principales destinos y origen regional

Por mercados, Estados Unidos lideró con 2.444 empresas, seguido por la Unión Europea (2.187), Chile (1.971) y Ecuador (1.453). Luego se ubicaron India (1.321), Emiratos Árabes Unidos (1.201) y Colombia (1.061). Completaron el listado Bolivia (972), México (889), China (707) y Canadá (705).

En cuanto al origen, Lima concentró 5.491 empresas, muy por encima de Puno (1.316) y Callao (672). Le siguieron Piura (655), Ica (523) y Arequipa (435), mientras que La Libertad (367), Tacna (363) y Áncash (329) completaron el grupo, lo que confirma la centralización de la oferta exportadora en la capital, aunque con una presencia creciente de regiones vinculadas a la agroexportación y el comercio fronterizo.