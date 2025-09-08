Las inversiones valorizadas en las infraestructuras de transporte de uso público concesionadas alcanzaron los US$680.6 millones entre enero y julio de 2025, lo que representa un crecimiento de 8,2 % respecto al mismo período del año anterior, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Este dinamismo fue liderado principalmente por el sector aeroportuario, con una inversión valorizada de US$314.3 millones, equivalente a un incremento del 33% interanual. Le siguió la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que reportó US$295.6 millones, reflejando un crecimiento del 25,7%.

En contraste, las carreteras mostraron una ligera disminución del 1,2%, alcanzando US$25,5 millones y el sector portuario registró US$45,2 millones en inversiones que significó el -65,7%, con respecto al 2024.

Inversión valorizada en julio

Según Ositrán, durante el séptimo mes del año, la inversión valorizada en infraestructura concesionada fue de US$147.1 millones, destacando nuevamente el sector aeroportuario, que lideró el mes con US$133.6 millones.

De este total, US$131 millones corresponden al avance de obras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, específicamente al “Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3)”, además de US$2,5 millones destinados a equipamiento para aeropuertos de provincia gestionados por Aeropuertos del Perú S.A.

En el sector carretero, se valorizó un total de US$6,3 millones, distribuidos en diversos proyectos como desvíos provisionales en el tramo Corral Quemado-Rioja (IIRSA Norte), obras de seguridad en el túnel Ollachea (IIRSA Sur Tramo 4), y avances en la Vía Evitamiento Chimbote (Red Vial 4), entre otros.

En la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se valorizó una inversión de US 6 millones por el avance en múltiples componentes: obras civiles, arquitectura de estaciones, equipamiento electromecánico y sistemas ferroviarios en tramos de las líneas 2 y el ramal de la línea 4.

El sector portuario valorizó US$1,1 millones, destacando obras en el Terminal Norte Multipropósito del Callao por un total de US$952.489, correspondiente a la Etapa 3A. Asimismo, en el Terminal Portuario General San Martín-Pisco se ejecutaron obras complementarias por un valor de US$137.328.

Respecto del cumplimiento de los compromisos de inversión de los contratos de concesión, el sector carreteras presentó el mayor avance con una ejecución del 92,9 % (US$5182 millones). Le siguen los sectores ferroviario y Metro de Lima con un 68,4% (US$4394 millones), el portuario con un 66,9% (US$2314 millones) y el aeroportuario con 49,8% (US$1352 millones).