El libre traslado entre los sistemas de pensiones administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se implementará a partir de setiembre de este año, anunció el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

El funcionario explicó que este cambio forma parte de la reforma previsional aprobada en septiembre (n.° ley 32123) y señaló que el nuevo esquema permitirá el traslado tanto del sistema público al privado como del privado al público, a comparación del anterior cuando solo se permitía la libre desafiliación informada.

“Antes hablábamos de libre desafiliación informada. Con la reforma, hablamos de traslado. El traslado va a ser tanto del sistema público al sistema privado, como del privado al público. Eso recién estamos en construcción y en setiembre de este año iniciaremos con los traslados”, sostuvo.

Bono para el traspaso

La disposición le da el derecho a los afiliados de la ONP a recibir un bono de reconocimiento por sus aportes cuando decidan trasladarse a alguna administradora privada de pensiones; aunque el monto se les entregará siempre que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Asimismo, quienes acrediten al menos 240 aportes serán acreedores a una pensión mínima o proporcional a la par de su pensión con las nuevas contribuciones a la AFP.

En tanto, si el afiliado busca cambiarse de la AFP a la ONP, trasladará todos sus fondos los cuales se calcularán, junto a sus nuevos aportes, para calcular su pensión.

Buscan ampliar la cobertura

El jefe de la ONP señaló que uno de los principales retos de la reforma es asumir un rol gestor que no se limite al pilar contributivo, sino que también abarque el semicontributivo y el no contributivo. A ello se suma un rol articulador, debido a que la entidad deberá coordinar la administración de los tres pilares del sistema.

Para el componente no contributivo, explicó que la ONP deberá trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), así como con programas como Pensión 65 y Contigo. Asimismo, indicó que la depuración del padrón de afiliados requiere coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Añadió que también será necesaria la articulación con Migraciones para atender los casos de personas migrantes que reciban pensiones en Perú, así como con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), esta última encargada de aspectos vinculados al reglamento operativo del traslado.

Remy advirtió que el mercado laboral peruano presenta altos niveles de informalidad. Según indicó, cerca del 75% de trabajadores se encuentra fuera del sistema formal, lo que representa un desafío para ampliar la cobertura previsional.

En esa línea, señaló que la ONP evalúa medidas vinculadas al pilar contributivo, entre ellas una plataforma de afiliación segura y transparente. En el caso del componente semicontributivo, indicó que se trabaja en un reglamento operativo y que, posteriormente, se diseñará una estrategia orientada a trabajadores independientes.