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Usuarios de 'Pensión 65' ya empezaron a cobrar sus pensiones del año 2026.
Usuarios de 'Pensión 65' ya empezaron a cobrar sus pensiones del año 2026.
Por Redacción Economía

El libre traslado entre los sistemas de pensiones administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se implementará a partir de setiembre de este año, anunció el jefe de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

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