Los libros cobraron singular importancia en pandemia. Al estar más tiempo en casa, muchas personas optaron por distraerse leyendo, y de paso dejar de lado un rato el teléfono y la computadora. ¿Cómo ha sido la tendencia en estos primeros meses del año? Consultamos con Librerías Crisol y Editorial Caja Negra, que nos dan más luces sobre este importante sector.

En el caso de Crisol, cadena de librerías con 33 locales a nivel nacional, el año arrancó bien, incluso enero fue mejor en ventas a comparación del mismo periodo del año pasado, lo que pintaba un panorama bastante expectante para el resto del año. Sin embargo, la cuarentena de febrero les obligó a cerrar tiendas y esto afectó de gran manera las ventas.

Ya para marzo, al haber restricciones focalizadas de acuerdo el nivel de riesgo de cada ciudad, la situación de cada tienda era distinta, según su ubicación. Y en abril la venta se contrajo, lo que se notó principalmente después de los resultados de las votaciones. Además, hubo tres domingos con tiendas cerradas, según indicó Sergio Galarza, gerente general de la compañía.

Es ahí donde echaron mano de su canal online. “Nosotros lanzamos el e-commerce en julio del 2018 y hasta febrero del 2020 era un canal que se desarrollaba de a pocos, sin ser tan importante para la venta. Pero a partir de tener las tiendas cerradas, el online experimentó un crecimiento muy importante y fue nuestra gasolina durante varios meses”, expresó.

Para cuando reabrieron las tiendas en julio del 2020, se estabilizó la venta online, pero se quedó en un número constante, no regresó al número prepandemia. Si antes representaba casi 2% de la venta de la compañía, hoy ha crecido a 5% o 6%.

Señaló que la categoría más vendida en Crisol es la infantil-juvenil, que representa alrededor del 30% de la venta de la compañía, y viene en crecimiento permanente hace unos años. Asimismo, es importante mencionar los libros de corte político, que les fue muy bien en ventas.

En cuanto a e-books, la cadena aún no los ha incorporado a su portafolio, pero anunció que seguramente estará disponible en su web hacia la segunda mitad del año. “Es una categoría que ha ganado notoriedad, pero todavía no es importante en ventas. Si miramos a España, los e-books y audiolibros ya existen hace años, pero la gran masa de ventas se da en el libro físico. En Perú pasa lo mismo, hay una mística bien interesante con el libro físico”, refirió.

Respecto a los pronósticos hacia fines de año, Galarza sostuvo que la venta estará medio contraída. Por un lado está el tema sanitario y las posibles restricciones, lo que hace que no tengan certeza de lo que va a pasar en el mediano plazo, y los lleve a planificar día a día. Y también por el panorama político, con lo que estiman la venta seguirá contraída hasta julio.

Finalmente, recordó que como empresa tienen un firme compromiso en el desarrollo de la cultura del país a través de la lectura. Pero una de las principales barreras es el tema de precios. Por ello lanzan promociones permanentemente. Para la segunda mitad de mayo, lanzarán un 3x2, así como promociones específicas que duran tres o cuatro días.

LIBROS PARA SER FELIZ

Por otro lado, está el Grupo Editorial Caja Negra, que acaba de cumplir 10 años en el mercado. Claudia Ramírez Rojas, su directora, sostuvo que si bien al comienzo de la pandemia hubo inestabilidad, a ellos particularmente les está yendo muy bien. Y una muestra es que este 2021 es el año que más títulos han publicado (68), igualando a los números de todo el año pasado.

“Vamos a triplicar la cantidad de publicaciones del año pasado. En enero y febrero, que suelen ser meses bajos, hemos logrado un nivel muy equitativo”, manifestó.

Uno de sus principales frentes es el tema digital. Por un lado, están los e-books con los que trabajan desde hace cuatro años, y desde el año pasado optaron por reforzar esta categoría al digitalizar todo el catálogo de la editorial. Y ahora todos los contratos salen con e-book incluido. Actualmente estos libros digitales representan el 10% de sus ventas totales.

También tienen el canal virtual. Todo el año pasado particularmente concretaron un nivel de venta directa a través de su página web, redes sociales y WhatsApp. Y este año retomaron la relación con ciertas librerías. Pero el 80% se sigue vendiendo online, directamente por la editorial. Esto les permite conocer más a su público, saber de qué provincias compra, y qué libros prefieren.

Respecto a las categorías, Ramírez indicó que publican todo tipos de libros, novelas, autoayuda, cuentos, poesía, de negocios, pero particularmente hay un boom ahora por libros infantiles. “Por lo menos estamos sacando tres o cuatro libros infantiles mensuales. Al estar los papás en casa con los chicos, tienen más tiempo para leerles. Y para que no estén tan pegados a la computadora por el tema del colegio, se ha incrementado la venta de libros infantiles”.

Mirando hacia lo que resta del año, la directora precisó que el tema político afecta por la inestabilidad, la incertidumbre de qué pasará, si se podrá invertir en nuevos proyectos y nuevas publicaciones. Aun así, en Caja Negra ya tienen cerrado el cronograma hasta setiembre, y ahora en mayo o junio esperan cerrar todo hasta fin de año.

“Seguro la mayoría está acostumbrada a quejarse. De hecho, no es que sea fácil el trabajo, pero si nos quejamos no avanzamos, hay que disfrutar lo que está pasando en este momento. El libro es un producto distinto a cualquier otro, es un producto más sensible, por lo tanto siempre pienso que una persona que tiene un libro es una persona más feliz. Siempre tratamos de transmitir esa buena onda”, remarcó Ramírez.