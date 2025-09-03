MEF en contra de octavo retiro de las AFP: “Si ese retiro se aprueba, jubilados no van a poder acceder a la pensión mínima”

Ni siquiera se ha publicado el reglamento de la reforma del Sistema de Pensiones y el Congreso ya impulsa un octavo retiro de los fondos de las AFP. Sin embargo, esta iniciativa podría poner en riesgo a los jubilados al momento de recibir su pensión, advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, durante su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

De acuerdo con el ministro, de los 8,6 millones de peruanos que aportan al Sistema Privado de Pensiones, alrededor de 6,3 millones tienen menos de S/ 5.500 en sus cuentas. Por ello, en el reglamento se ha previsto que quienes tengan “algo en su saldo” podrán acceder a una pensión mínima de S/ 600 al mes.

“Creemos que no debería aprobarse un retiro adicional [...] Si ese retiro se aprueba, [los jubilados] no van a poder acceder a esa pensión mínima. Con S/ 5.000 no hay forma de conseguir una pensión de S/ 600, de ninguna forma”, advirtió el funcionario.

¿Cuándo se publicará el reglamento de la reforma de pensiones?

Durante su presentación, Pérez Reyes señaló que el reglamento “debería estar publicándose en los siguientes días”, aunque no precisó la fecha exacta.

Cabe recordar que el ministro dijo a El Comercio, el pasado 14 de junio, que les “interesa sacar rápido el reglamento, para que las reglas de juego estén completas y las personas que quieran tomar una decisión se den cuenta que en verdad no les conviene hacerlo”.