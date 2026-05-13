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Nexa indicó que las causas del incidente se encuentran en investigación y se vienen elaborando los reportes correspondientes a las autoridades competentes. Foto: Canal N.
Nexa indicó que las causas del incidente se encuentran en investigación y se vienen elaborando los reportes correspondientes a las autoridades competentes. Foto: Canal N.
Por Redacción EC

Mediante un comunicado, Nexa Resources informó que, esta mañana, se registró un incidente en una de las instalaciones industriales de la Refinería Cajamarquilla, que generó un incendio actualmente controlado.

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