Mediante un comunicado, Nexa Resources informó que, esta mañana, se registró un incidente en una de las instalaciones industriales de la Refinería Cajamarquilla, que generó un incendio actualmente controlado.

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Se reportaron cuatro personas afectadas, entre ellas un trabajador de Nexa y tres trabajadores de la empresa contratista Hitachi, que realizaba labores en la zona.

Tres de ellos fueron trasladados a un centro de salud para evaluación y atención médica, encontrándose estables, mientras que la cuarta persona recibió atención local. La compañía viene acompañando de cerca su atención y brindando soporte a sus familias.

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Como medida preventiva, Nexa, realizó la evacuación oportuna de trabajadores de las zonas involucradas, manteniéndose el monitoreo permanente de la situación dentro de la unidad.

“Desde el primer momento, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad correspondientes, con apoyo de brigadas internas y del Cuerpo General de Bomberos”, informó la compañía.

Asimismo, se indicó que las causas del incidente se encuentran en investigación y se vienen elaborando los reportes correspondientes a las autoridades competentes.