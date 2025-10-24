Parque Arauco S.A. reportó que sus ingresos, en moneda local de Perú, crecieron 16,7% durante el tercer trimestre de 2025, mientras que en Colombia 9,1%.

Desempeño por país

El desempeño de la compañía mostró un crecimiento robusto en todas sus métricas clave. El Ebitda, medido en pesos chilenos, creció un 28,2% en Chile, un 32,4% en Perú y un 13,9% en Colombia. En línea con esto, los ingresos medidos en pesos chilenos también registraron alzas significativas, aumentando un 27,3% en Chile, 28,0% en Perú y 15,2% en Colombia.

La utilidad atribuible a la participación controladora registró un notable crecimiento del 28,2%. Los ingresos consolidados de la compañía subieron un 24,9%, totalizando $95.199 millones, mientras que el Ebitda aumentó en 26,1%, alcanzando $68.948 millones.

De acuerdo con Parque Arauco, este desempeño se atribuye a dos factores principales: la mayor productividad de la mayoría de sus activos y las incorporaciones estratégicas al portafolio, incluyendo Parque La Molina en Lima en diciembre de 2024, Parque Arauco Edificio Oriente (ex “Open Plaza Kennedy”) en abril de 2025 y la reciente adquisición de Minka en Lima en julio de 2025.

“Estamos muy orgullosos de los resultados del tercer trimestre, que no solo consolidan la tendencia positiva del año con un robusto aumento del EBITDA y las ganancias de la Compañía, sino que también validan nuestra estrategia de crecimiento selectivo y de alto impacto. Hemos concretado un año récord en adquisiciones al sumar activos estratégicos como Minka y el Edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy. Este crecimiento, se combina con la solidez de nuestros activos en Chile, Perú y Colombia, y la exitosa emisión de nuestro primer Bono Verde, generando un escenario de confianza que resulta en una alta generación de valor para nuestros accionistas”, destacó Francisco Moyano, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco.

Por otro lado, las ventas de locatarios mostraron un fuerte dinamismo, especialmente en Chile y Colombia. En Chile, aumentaron 19,7% respecto al tercer trimestre de 2024, desempeño en el que destaca Parque Arauco Edificio Poniente, Arauco Premium Outlets y Arauco Quilicura, además de la reciente entrada de Parque Arauco Edificio Oriente.

En Perú, las ventas de locatarios crecieron 11,1% en moneda local, principalmente por la incorporación de Parque La Molina y Minka. El crecimiento orgánico en el país se vio afectado principalmente por las renovaciones en Megaplaza Independencia y Megaplaza Ica, que generarán alto valor en el futuro.

Finalmente, la compañía destacó su año récord en adquisiciones de activos. La adquisición de Minka, por un valor de activos de aproximadamente USD 108 millones, añade 53.500 m² de superficie comercial y se convierte en el vigesimosegundo activo, y el segundo más importante en ABL, de Parque Arauco en Perú.