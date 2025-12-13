La agencia internacional Standard & Poor’s (S&P) ratificó la calificación crediticia soberana de Perú, manteniendo en ‘BBB-’ la nota para la deuda a largo plazo en moneda extranjera y en ‘BBB’ la calificación en moneda local, ambas con perspectiva estable.

Esta decisión se sustentó en el historial prolongado de políticas macroeconómicas prudentes, incluyendo déficits fiscales relativamente bajos, uno de los niveles de deuda neta más diminutos de la región y políticas monetarias y cambiarias efectivas.

La perspectiva estable de la calificadora se basa en la expectativa de que el crecimiento económico será de alrededor del 3% anual durante los próximos dos años, junto con una consolidación fiscal gradual que se dará a pesar de las presiones de gasto.

S&P también proyecta continuidad en las políticas fiscales y monetarias después de las elecciones nacionales de 2026.

¿Qué sectores claves han impulsado el crecimiento económico?

Standard & Poor’s estima que los precios de los metales continuarán impulsando las exportaciones y el crecimiento económico. Adicionalmente, se prevé que los sectores minero y agroexportador mejoren su logística y capacidad tras la conclusión de la primera fase del Puerto de Chancay en noviembre de 2024.

Respecto al manejo fiscal, la calificadora resaltó que el gobierno ha logrado una importante consolidación fiscal, estimando el cumplimiento de la meta de déficit fiscal en 2,2 % del PBI en 2025, una reducción frente al 3,6 % registrado en 2024.

Así, S&P proyecta que la deuda neta del gobierno general se estabilizará por debajo del 30 % del PBI.

MEF: “Esta ratificación refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país”

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se pronunció sobre esta decisión afirmando que esta ratificación “refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y transparente".

En ese sentido, se comprometieron a seguir “implementando políticas que fortalezcan la estabilidad económica, promuevan la inversión privada y aseguren un crecimiento sostenible que se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los peruanos”.

Finalmente, Standard & Poor’s indicó que las calificaciones podrían ser elevadas en los próximos dos años si se dan condiciones políticas más estables que soporten una ejecución efectiva de políticas, impulsando así la inversión y las perspectivas de crecimiento.

Una mayor reducción de la deuda externa neta del país o un fortalecimiento del perfil de deuda también podría llevar a una mejora en la calificación, precisaron.