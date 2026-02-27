Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Además, en el mercado se negoció 210 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3554. (Foto: Andina)
Además, en el mercado se negoció 210 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3554. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3540, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3560, informó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.