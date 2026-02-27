El precio del dólar cerró hoy en S/3,3540, retrocediendo 20 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3560, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada, la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3530 y máximo de S/3,3560.

Además, en el mercado se negoció 210 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3554. El dólar se mantuvo débil y permitió que el euro permaneciera estable alrededor de 1,18 dólares, en un contexto de cautela por las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Cabe señalar que la menor tensión geopolítica redujo la demanda de dólares como activo refugio. Asimismo, la incertidumbre sobre la política comercial y la independencia de la Fed limita el atractivo del billete verde.

Proyección del dólar en el Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.