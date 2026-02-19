Tipo de cambio se mantiene en S/3,35 tras designación de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

El precio del dólar para este jueves 19 de febrero es de S/3,35 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). La apertura de la moneda se mantiene estable tras la elección de José Balcázar como nuevo presidente del Perú.

¿A cuánto cerró el dólar en la jornada del miércoles 18 de febrero?

El dólar en el país cerró el miércoles 18 de febrero en S/3,3530 (con una apertura de S/3,3470), según lo dio a conocer el BCRP.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.