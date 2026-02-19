Tipo de cambio se mantiene en S/3,35 tras designación de José Balcázar como nuevo presidente del Perú

Resumen

Precio del dólar cerró el miércoles 18 de febrero en S/3,3530 (con una apertura de S/3,3470). (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 19 de febrero es de S/3,35 según el Banco Central de Reserva Del Perú (BCRP). La apertura de la moneda se mantiene estable tras la elección de José Balcázar como nuevo presidente del Perú.

Perú

