El precio del dólar para este viernes 6 de marzo es de S/3,487 con un alza de más del 1% en medio del conflicto en Medio Oriente, informó Bloomberg.

Cabe precisar que la moneda cerró el día anterior en S/3,45 aumentando 370 puntos básicos. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,423 y un nivel máximo de S/3,45.

El atractivo del dólar estadounidense como refugio se sigue viendo reforzado por un repunte en los precios del petróleo causado por la escalada del conflicto en Irán.

De acuerdo con Leonardo Baptista, jefe de Asesoría de SURA Investments, el reciente incremento del tipo de cambio responde principalmente a factores externos.

“En el actual contexto internacional, marcado por mayores tensiones geopolíticas, se observa un comportamiento típico de los mercados: los inversionistas tienden a refugiarse en activos considerados seguros, como el dólar. Este mayor apetito por la divisa estadounidense genera su fortalecimiento frente a monedas emergentes, incluido el sol”, explicó.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.