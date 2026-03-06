Resumen

Cabe precisar que la moneda cerró el día anterior en S/3,45 aumentando 370 puntos básicos. | Foto: AFP / Archivo
El precio del dólar para este viernes 6 de marzo es de S/3,487 con un alza de más del 1% en medio del conflicto en Medio Oriente, informó Bloomberg.

