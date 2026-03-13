Resumen

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Siga aquí la cotización del billete verde en el Perú y conozca cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El precio del dólar para este viernes 13 de marzo es de S/3,44 con una baja de 0,35%, según Bloomberg.

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