El incremento del dólar es impulsado principalmente por un fortalecimiento global del dólar en un contexto de mayor aversión al riesgo internacional. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar para el cierre del viernes 6 de marzo es de S/3,481 aumentando 310 puntos básicos con respecto al jueves que cerró en S/3,45.

