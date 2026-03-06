El precio del dólar para el cierre del viernes 6 de marzo es de S/3,481 aumentando 310 puntos básicos con respecto al jueves que cerró en S/3,45.

Durante la jornada, la demanda provino por empresas no residentes. Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, señaló que el dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,47 y un nivel máximo de S/3,49.

Además, en el mercado se negociaron US$249 millones a un precio promedio de S/3,4841. Asimismo, se vencieron 200 millones en Swap cambiario venta y se colocaron S/1.176 millones en Swap cambiario venta a 3 y 6 meses.

Por otro lado, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se ubicaron en 213 mil, ligeramente por encima de la previsión de 215 mil, pero cerca del dato previo de 212 mil. El resultado sugiere que el mercado laboral continúa relativamente estable, aunque con señales de moderación en el ritmo de contratación.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el viernes que no ve una necesidad inminente de cambiar la política monetaria, ya que la inflación sigue siendo demasiado alta.

Respecto al incremento de la divisa, Gustavo Ayala Maura, Lead Fx Perú de Rextie, explicó que es impulsado principalmente por un fortalecimiento global del dólar en un contexto de mayor aversión al riesgo internacional.

“En los últimos días, factores como las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la búsqueda de activos refugio han favorecido al dólar frente a monedas emergentes como el sol. A nivel local, esto se ha reflejado en una presión alcista que se ha ido acumulando durante las últimas jornadas. Con este movimiento, el dólar alcanza niveles que no se observaban desde octubre de 2025, cuando el mercado también registró episodios de mayor volatilidad externa”, precisó.

Sobre el movimiento de hoy, remarcó que responde principalmente a una tendencia alcista que ya se venía consolidando durante la semana, más que a un evento puntual entre ayer y hoy.

Desde inicios de marzo el dólar ha venido mostrando una trayectoria ascendente frente al sol, en línea con el fortalecimiento global de la moneda estadounidense. En ese sentido, el avance de hoy refleja la continuidad de ese ajuste del mercado cambiario ante un entorno internacional más incierto y una mayor demanda de dólares por parte de inversionistas.

“Hacia adelante, la evolución del tipo de cambio dependerá principalmente de cómo evolucione el contexto internacional y la fortaleza global del dólar. Si se mantiene la aversión al riesgo en los mercados y continúa la demanda por activos refugio, el tipo de cambio podría mantenerse en niveles elevados en el corto plazo”, subrayó Maura.

No obstante, también influirán factores locales como la oferta de dólares por exportaciones, pago de impuestos, los flujos de capital y la participación del Banco Central de Reserva del Perú, lo que podría moderar o estabilizar el movimiento si las condiciones externas se normalizan.