Ilich López Ureña, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera presentó un proyecto de ley para la derogatoria de los artículos 1,2 y 3 de la Ley N° 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros.

“Se establece la derogatoria de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. El texto sustitutorio presentado en el dictamen del PL 6341 consideraba la suspensión temporal de los efectos de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, considerando la Comisión de Economía la necesidad de anular los efectos de los topes a las tasas activas, plasmados en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 31143″, se lee en el documento.

Esta vigente ley determina los límites a las tasas de interés para crédito de consumo de bajo monto.

Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Economía reconoció que el Congreso aprobó una ley que afectó a más de 500,000 personas.

López Ureña sostuvo que esta medida ha sido un aliciente para el crédito informal. “Considero que debemos eliminarla [la norma]. Primero las personas que tienen un comportamiento normal, así haya topes financieros, no necesitan esos topes. ¿Por qué? Porque cuando tiene un comportamiento normal, al contrario, los bancos los buscan para bajarles la tasa y darles nuevos créditos. Ellos no son el problema. El problema es la gran cantidad de personas que están excluidas financieramente y que, por ejemplo, se demora un día, cinco días, diez días [en conseguir un préstamo]”, señaló en una entrevista para este Diario.

Además indicó que fue una medida populista de quienes impulsaron esta norma. Agregó que se va a mantener la cautela respecto a las personas que no tienen ningún tipo de riesgo. “No sería ilógico que se le suba el crédito. Sin embargo, a las personas que han tenido dificultades hay que ver la posibilidad de que no salgan del sistema financiero. Y hay que decirlo bien claro: esa ley es un aliciente para los extorsionadores ‘gota a gota’”.