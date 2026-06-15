Rafael Vega, Country Manager de Aje, cultiva la vocación por enseñar y ve a la organización que lidera como fuente de inspiración. Perú es su destino favorito para desconectarse, detalló en esta edición de Ping Pong.

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 5:30 a.m., reviso mi agenda del día y leo por 20 minutos.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

Hábitos Atómicos.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Un rosario.

¿Cine o teatro?

Cine.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Calendar.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix.

¿El auto de sus sueños?

Ford Mustang 1967.

¿Destino favorito en vacaciones?

En auto, al interior del Perú.

¿Qué deporte practica?

Running. Hace más de 8 años lo inicié para poder mantener mi estado físico, pero hoy no es solo eso, ya que me ayuda a liberar el estrés y me brinda momentos donde logro que fluyan mis ideas.

¿Cocktail o trago favorito?

Cerveza.

¿Cuál es su restaurante favorito?

Alegría Picantería Piurana.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

En una playa al norte del Perú.

Descríbase en tres palabras.

Apasionado, resiliente y enfocado en la gente.

¿Tiene algún talento oculto?

Enseñar, lo descubrí hace unos años. No sé si es un talento exactamente, pero es algo que me gusta mucho y busco mejorarlo siempre.

Una frase que lo/la defina

La gente (el equipo) siempre es lo más importante.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Aje.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Carlos Brito.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Anibal Mujica.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre. La familia es lo más importante.

¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Quise ser futbolista y mi primer empleo fue como supervisor de ventas en una compañía de bebidas.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Qué opinas de la cultura de la compañía a la que estás postulando?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Cómo las compañías son un gran motor de cambio e impulsan la economía de un país y el desarrollo de las personas o comunidades.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Somos emprendedores.

¿Y su principal defecto?

La tendencia a pensar que los atajos son mejores que hacer las cosas correctamente.