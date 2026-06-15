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Resumen

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Por Redacción Economía

Rafael Vega, Country Manager de Aje, cultiva la vocación por enseñar y ve a la organización que lidera como fuente de inspiración. Perú es su destino favorito para desconectarse, detalló en esta edición de Ping Pong.

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