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Raúl Barrios sucede en el cargo a Roberto De La Tore, quien presidió la institución durante el periodo 2024-2025. Foto: CCL.
Raúl Barrios sucede en el cargo a Roberto De La Tore, quien presidió la institución durante el periodo 2024-2025. Foto: CCL.
Por Redacción EC

En el marco de su Asamblea General Ordinaria, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) eligió como su presidente para el periodo 2026-2027 al abogado Raúl Barrios Fernández-Concha.

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