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En el marco de su Asamblea General Ordinaria, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) eligió como su presidente para el periodo 2026-2027 al abogado Raúl Barrios Fernández-Concha.
En el marco de su Asamblea General Ordinaria, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) eligió como su presidente para el periodo 2026-2027 al abogado Raúl Barrios Fernández-Concha.
El nuevo presidente asumirá sus funciones en un contexto decisivo para el fortalecimiento institucional y la reactivación económica, con el compromiso de impulsar una agenda empresarial moderna, pro empresa y alineada con los desafíos globales en materia de comercio, innovación y transformación digital.
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Raúl Barrios sucede en el cargo a Roberto De La Tore, quien presidió la institución durante el periodo 2024-2025. La ceremonia de juramentación se realizará el 28 de abril en la sede institucional, en el marco de las actividades conmemorativas por el 138.° aniversario de la CCL.
Trayectoria profesional y empresarial
Raúl Barrios cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico, empresarial e institucional. Actualmente, se desempeña como past presidente y vicepresidente del Gremio de Construcción e Ingeniería, así como presidente de la Comisión de Contrataciones con el Estado de la CCL.
Es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con estudios de especialización en alta dirección empresarial por la Universidad del Pacífico y la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN).
En el ámbito profesional, es socio principal del Estudio Barrios & Fuentes Abogados – BAFUR, y posee experiencia en derecho comercial, gestión empresarial y contratación pública. Asimismo, ha presidido los directorios de Scania del Perú, Integral Consultores, Compañía Americana de Construcción y Equipamiento y Medarq, y se ha desempeñado como vicepresidente de Lidercon Perú.
A nivel institucional, ha ocupado diversos cargos en la Cámara de Comercio de Lima, donde ha sido miembro del Consejo Directivo, tesorero, director y vicepresidente en dos periodos. También ha ejercido la presidencia de la Cámara de Comercio Ecuatoriana en el Perú y la vicepresidencia de la Cámara Peruano Paraguaya. Es, además, miembro del Registro Nacional de Árbitros de los centros de arbitraje de la American Chamber of Commerce y de la Cámara de Comercio de Lima.
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Nuevo Consejo Directivo
Durante la Asamblea General Ordinaria, también se eligió al Consejo Directivo que acompañará la gestión del nuevo presidente. Sandro Stapleton Ponce y Félix Yapur Nakhoul asumirán la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.
Mientras que Antonio Gnaegi Urriola ejercerá el cargo de tesorero, mientras que Arturo Field Burgos, Martín Pérez Monteverde, Tulio Gallese Díaz y Leslie Passalacqua Walter se desempeñarán como vocales. Todos ellos juramentarán el próximo 28 de abril.
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