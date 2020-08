El precio del balón de gas puede bajar en las próximas semanas, debido a que se observa una estabilidad en el precio internacional de gas licuado de petróleo (GLP), sostuvo este jueves Felipe Cantuarias, presidente de la presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

Esto luego que la Asociación de Plantas de Envasadoras de Gas (Aseeg) dijo que el precio del balón de gas podría subir entre S/ 0,80 y S/ 1 desde este jueves por que Pluspetrol, principal distribuidor del GLP, trasladó a la cadena de distribución un aumento de US$ 18 por tonelada métrica.

En entrevista con “TV Perú”, el titular de la SPH dijo que no se debe generar una “alarma innecesaria” por el encarecimiento del precio del balón de gas, debido a que esto responde a un comportamiento del precio del GLP en el mercado internacional.

Explicó que desde que el Gobierno decidió sacar al GLP del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en abril pasado, el precio del balón de gas se ha reducido en más de 12%. Además, dijo que con el retiro del GLP del mencionado fondo su precio ahora depende del mercado internacional.

“Hay semanas como estas que ha subido un poco [el precio internacional del GLP], pero esto se corrige”, dijo Cantuarias.

“Que no se genere una alarma innecesaria, es una pequeña corrección. Nosotros estamos viendo hacia adelante que el mercado está estable y es posible que haya una nueva reducción y, en consecuencia, no debería haber un impacto”, agregó.

De otro lado, Cantuarias dijo que gracias al subsidio de S/ 16 que entrega mensualmente el Gobierno a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra de un balón de gas, las familias pobres no se verán afectadas por un eventual alza en los precios.

“Lo importante para todos los consumidores es que en relación con las poblaciones vulnerables, es decir las zonas rurales y las más pobres, no se ven afectadas porque el Gobierno está expandiendo el subsidio del GLP bajo el sistema de vales del FISE que permite que más de millón de familias –según lo que nos ha informado el Minem se está extendiendo a dos mil más– reciban un subsidio de S/ 16 por balón de gas. Por esto, las familias más vulnerables no tiene por qué preocuparse porque no va a haber un aumento de precio de balón de gas para ellos”, concluyó.

