De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el precio del dólar cerró hoy en s/3,4700, subiendo 200 puntos respecto al cierre del día miércoles que se situó en s/3,4500.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar mantuvo una tendencia alcista, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,4760 y mínimo de S/3,4520.

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Además, en el mercado se negociaron US$364 millones a un precio promedio de S/3,4632. Asimismo, hoy vencieron 132 millones en Swaps Cambiarios Venta y se colocaron S/600 millones en Swaps Cambiarios Venta a un plazo de 3 meses.

La jornada estuvo marcada por el empleo formal en Perú que creció un 4,2% interanual en febrero, sumando 246 mil nuevos puestos, impulsado principalmente por el dinamismo del sector privado, especialmente en agro, servicios y comercio. En paralelo, la msa salarial real aumentó 5.2%, reflejando mayores ingresos laborales y un soporte adicional para el consumo. Mientras que el índice DXY subió a 98.82 (+0,22%).