Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del día el dólar llegó a un precio máximo de S/3,4760 y mínimo de S/3,4520. | Foto: AFP / Archivo
Al cierre del día el dólar llegó a un precio máximo de S/3,4760 y mínimo de S/3,4520. | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR) el precio del dólar cerró hoy en s/3,4700, subiendo 200 puntos respecto al cierre del día miércoles que se situó en s/3,4500.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.