Al cierre de la jornada, el tipo de cambio se mantuvo dentro del rango observado en las últimas semanas, con niveles de venta entre S/3,420 y S/3,425. (Foto: Agencia Andina)
Al cierre de la jornada, el tipo de cambio se mantuvo dentro del rango observado en las últimas semanas, con niveles de venta entre S/3,420 y S/3,425. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión de hoy en S/3,408, registrando un incremento de 0,26% frente al cierre previo. La jornada estuvo marcada por la evaluación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y por un contexto internacional en el que las tensiones geopolíticas continúan influyendo en el comportamiento de los mercados.

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