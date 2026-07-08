El precio del dólar cerró la sesión de hoy en S/3,408, registrando un incremento de 0,26% frente al cierre previo. La jornada estuvo marcada por la evaluación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos y por un contexto internacional en el que las tensiones geopolíticas continúan influyendo en el comportamiento de los mercados.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice dólar (DXY) cerró con una ligera depreciación, retornando a la zona de los 100.0 puntos. “Los inversores evaluaron las minutas de la Fed publicadas esta mañana, resaltando el riesgo inflacionario actual”, señaló. Agregó que las divisas de la región mostraron un comportamiento mixto, con el sol y el peso chileno registrando ligeras pérdidas, mientras que el real brasileño lideró las ganancias.

El especialista indicó que el petróleo continuó avanzando hacia los US$73,0 por barril, mientras que los futuros de los metales internacionales retrocedieron por segunda sesión consecutiva. En el mercado local, precisó que el Banco Central de Reserva (BCR) no tuvo intervención directa durante la sesión y que el volumen negociado ascendió a US$517 millones, la cifra intradía más alta de la semana. Finalmente, señaló que el tipo de cambio se mantiene dentro del rango observado en las últimas semanas, con niveles de venta entre S/3,420 y S/3,425.

Por su parte, Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo estable y sin mucha volatilidad, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,4050 y máximo de S/3,4130. Además, en el mercado se negociaron US$517.3 millones a un precio promedio de S/3,4098.

A nivel global el dólar perdió posiciones, impulsado por el alza en los precios del petróleo, después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había “terminado” y que Estados Unidos probablemente lanzaría nuevos ataques en la noche del miércoles. Finalmente, el DXY cotizó en 100.73 (-0,04%).