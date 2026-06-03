Resumen

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La moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4160 y máximo de S/3,4240. (Foto: AFP)
La moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4160 y máximo de S/3,4240. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,4180, apreciándose 70 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,4110, según el Banco Central de Reserva (BCR).

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