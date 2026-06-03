El precio del dólar cerró hoy en S/3,4180, apreciándose 70 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,4110, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo presionado al alza.

En ese sentido, la moneda llegó a un precio mínimo de S/3,4160 y máximo de S/3,4240. Además, en el mercado se negociaron US$403.8 millones a un precio promedio de S/3,4195.

Asimismo, hoy no hubo vencimientos de Swap Cambiario Venta por S/300MM. A nivel global el dólar ganó posiciones tras datos del mercado laboral estadounidense mejores de lo esperado.

Adicionalmente, la renovada tensión en Medio Oriente y el alza del precio del petróleo reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría mantener su política monetaria restrictiva durante más tiempo. Finalmente, el DXY cotizó en 99.502 (+0,32%).