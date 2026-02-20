Precio del dólar cierra la jornada del viernes 20 de febrero en S/3,363O

Resumen

Precio del dólar en Perú: ¿A cuánto se cotiza el tipo de cambio hoy?
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3630, avanzando 30 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3600, informó Renta4 SAB.

