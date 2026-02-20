Precio del dólar cierra la jornada del viernes 20 de febrero en S/3,363O

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3630, avanzando 30 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3600, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada se observó flujo two-way de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3660 y mínimo de S/3,3510.

Además, en el mercado se negociaron US$357.4 millones a un precio promedio de S/3,3563. El Banco Central colocó Swap Cambiario Compra por S/200 Millones a 2 meses.

A nivel global el dólar gana posiciones dado que los inversionistas lo están encontrando como moneda refugio después de que la Corte Suprema de EE.UU. declarara este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump. Al cierre el DXY cotiza en 97.68 (-0.18%).

Proyección del dólar en el Perú en 2026

Según el último informe del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar tendría un comportamiento más volátil durante el primer semestre de 2026 y podría aproximarse a los S/3,60 hacia julio, debido principalmente a la incertidumbre política vinculada al proceso electoral.

Una vez concluido el proceso electoral, el panorama sería distinto. Renta 4 estima que el tipo de cambio empezaría a ajustarse hasta ubicarse cerca de S/3,40 en diciembre de 2026, respaldado por una menor presión externa y por los fundamentos sólidos de la economía peruana.