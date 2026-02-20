Cencosud inicia la construcción de su tercer Supermercado Wong en Trujillo

Cencosud inició la construcción de su tercera tienda Wong, en la ciudad de Trujillo (sexta tienda en la región, considerando sus dos supermercados Wong y tres Metro).

La nueva tienda estará ubicada en la avenida El Golf, en el distrito Víctor Larco Herrera, y mantendrá un enfoque en sostenibilidad y tecnología, integrando iluminación 100% LED, con un menor consumo de energía, temporizadores de agua que ayudan a controlar su uso solo cuando sea necesario y sistemas de refrigeración que logran un menor impacto ambiental.

Wong El Golf contará con un área total construida de poco más de 9 mil metros cuadrados, distribuidos en dos niveles, convirtiéndose en la tienda más grande de la cadena Wong fuera de la ciudad de Lima.

La apertura está prevista para el primer semestre del 2026 y, con ello, Wong contará con 21 tiendas a nivel nacional.

“Estamos felices de poder entregar un nuevo Supermercado Wong en la ciudad de Trujillo. Con esta construcción reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento de La Libertad, donde ya operamos otras cinco tiendas -entre Wong y Metro-, llevando una propuesta de calidad en el servicio y surtido. Agradecemos al público trujillano por su preferencia. Reafirmamos nuestro compromiso de brindar la mejor experiencia de compra, cumpliendo así nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento”, indicó Fernando Ureta Vicuña, Gerente País de Cencosud en Perú.