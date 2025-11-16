La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó una resolución que modifica el Título VI del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. El cambio actualiza disposiciones vinculadas a los criterios, límites y lineamientos que deben cumplir las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) en la gestión de sus inversiones.

TAMBIÉN LEE | Sistema de pensiones: expertos alertan que los costos fiscales crecerán y recaerán en los jóvenes

La norma introduce precisiones sobre los procedimientos internos que las AFP deben implementar para asegurar el adecuado control de riesgos, la diversificación de sus carteras y el cumplimiento de los parámetros establecidos por la supervisión. También refuerza la obligación de mantener políticas de inversión actualizadas, así como manuales y metodologías que permitan una evaluación consistente de los activos en los que se invierte el ahorro previsional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Con estos ajustes, la SBS busca que las decisiones de inversión mantengan un equilibrio adecuado entre rentabilidad y seguridad, y que las administradoras dispongan de criterios homogéneos al momento de evaluar activos, gestionar liquidez y reportar información relevante. La resolución tiene vigencia desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano.