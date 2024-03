La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) indicó que la industria peruana experimentó un retroceso de 5% en sus exportaciones respecto al monto alcanzado en el 2022, alcanzando un valor total de US$ 9.259 millones durante el 2023.

De acuerdo al Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) el resultado negativo del 2023 estuvo influenciado por la caída de 11,8% en los precios de exportación, pese a que hubo una expansión de 7,7% en el volumen de los envíos.

Se prevé para este 2024 las exportaciones industriales tendrán un comportamiento positivo, continuando la tendencia creciente registrada desde el 2021, dinámica que no ha sido afectada por la ligera caída del 2023.

Existen perspectivas favorables tanto de Estados Unidos como Chile, los dos países que reciben más exportaciones industriales peruanas. La economía de Estados Unidos superaría las proyecciones establecidas a inicios del 2024. Chile, por u parte, anotaría un crecimiento de alrededor de 2% en el año en curso, luego de un ligero descenso en el año previo.

Precios menores comparados con el 2022

La caída de los precios está vinculada, principalmente, a la comparación con los altos precios registrados en el 2022, los cuales estuvieron asociados a problemas logísticos ocasionados a partir del confinamiento de la economía china, conflictos geopolíticos, el alza de la inflación sin precedentes, entre otros motivos.

“No obstante, a pesar del retroceso en el valor FOB exportado de bienes industriales (-5,0%), el año 2023 se posicionó como el segundo con los valores de venta más altos (US$ 9 259 millones) registrado históricamente, luego de lo alcanzado en el 2022 (US$ 9 748 millones), refirió el IEES. Esta cifra alcanzada en el año de análisis estuvo favorecida por las mayores ventas al exterior de los sectores metalmecánica (+10,0%), minerales no metálicos (+9,3%) y pesca (+8,5%), actividades que además de crecer en el 2023, alcanzaron los niveles más altos de exportación de su sector de todos los tiempos”, señala la SNI.

En volumen

En cuanto al volumen exportado, el alza de 7,7% experimentado en el 2023, se debió a los mayores volúmenes de venta de sectores como pesca (+45,5%), favorecido por fenómenos climatológicos que impulsaron la captura de pota y jurel, así como el significativo incremento de las ventas de pota congelada hacia China, principal mercado de destino.

También influyó el aumento del volumen exportado de minerales no metálicos (+7,8%), básicamente influenciado por las mayores ventas de fosfatos de calcio naturales y antracitas, productos que han subido sustancialmente sus ventas en los últimos años, y que se ubican actualmente como los principales productos exportados del sector. También aumentó el volumen exportado del sector químico (+4,4%) y siderúrgico y metalúrgico (+2,7%).