En un Hecho de Importancia publicado hoy viernes, Telefónica del Perú informó que buscará reestructurar sus obligaciones financieras solicitando un Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) ante el Indecopi. La compañía resaltó en dicho documento que la decisión no implica una quiebra o liquidación, y en esta entrevista, realizada el mismo viernes por la tarde, la presidenta ejecutiva de la ‘telco’ explica que buscan seguir trabajando con normalidad, manteniendo el servicio que brindan a sus clientes.

¿Ya se realizó la solicitud para ingresar al PCO?

No, todavía no hay solicitud. El directorio ha tomado la decisión y la semana que viene deberemos estar haciendo el ‘filing’ ante el Indecopi del PCO.

¿Cuándo calculan que haya una respuesta del Indecopi sobre esta solicitud?

Esto es un proceso reglado por la ley y en principio, lo que te dice la ley es que tienen 90 días laborables para contestar, para dar el ‘ok’ al proceso.

En este proceso se tiene también que presentar al Indecopi el plan que tiene Telefónica.

Todavía no. En principio, a los 90 días nos contestan y luego, en el momento en el que se reúna la Junta de Acreedores, presentaremos el plan de reestructuración. La Junta de Acreedores tiene que decidir si le parece bien o le parece mal, o quiere proponer una alternativa distinta.

Hay dos opciones: la reestructuración o la liquidación. ¿Cuál es el escenario que tienen previsto?

Nosotros lo que hemos planteado es un PCO de reestructuración. De hecho, lo que tenemos dentro de ese proceso es un préstamo de la matriz (de Telefónica) para asegurar toda la parte operativa de la compañía y llegar hasta la Junta de Acreedores. En la Junta de Acreedores tenemos un plan para reestructurar y nuestra idea, desde luego, es reestructurar la compañía y aislar toda esa deuda financiera para ir pagándola.

Principalmente, la deuda es con el Estado peruano.

Bueno, no solamente es la deuda con el Estado. Si miras nuestros pasivos, lo que tenemos es una deuda financiera con el Estado, pero también con bonistas. Esos serían, principalmente, los dos grandes acreedores.

Entonces, ¿el principal acreedor no es el Estado?

Tenemos dos grandes acreedores. Hasta que no se haga ese corte (en el Indecopi, no lo vamos a saber). En el momento en el que Indecopi aprueba la solicitud, ahí tienen 30 días las acreencias para presentarse, y en ese momento es cuando realmente seremos capaces de saber con exactitud de qué montos estamos hablando. Ahora mismo, entre lo que es bonistas y el Estado, no hay grandes diferencias, pero sí serían los dos grandes acreedores.

Eso significa que ellos controlarían la Junta de Acreedores.

Sí, entre entre esos dos acreedores tendrán el control de los derechos de voto, sí.

Mencionó que su matriz ha hecho préstamos a la operación peruana ¿Eso quiere decir que la propia matriz es acreedora también?

Sí, la propia matriz al día de hoy nos ha concedido un préstamo . Un préstamo que lo que nos asegura –que es lo importante para nosotros– es la continuidad del servicio en este proceso. Por ello, es un proceso de reestructuración, para asegurar toda la continuidad del servicio, asegurar que seguimos con nuestras inversiones, todo lo que estamos haciendo en red móvil, todo lo que es conectar clientes tanto en red fija como en móviles. Ahí, la matriz está ahora mismo siendo acreedora. Parte de esas acreencias se tendrán que ir capitalizando para mantener la solvencia de la compañía, los ratios patrimoniales. Y, la otra parte pasará a la Junta de Acreedores.

¿Tienen estimado el porcentaje de acreencia por parte de la matriz?

No, todavía no. Dependerá mucho de los plazos que vayan cumpliéndose.

¿Es posible que la matriz sea la principal acreedora?

A priori, no lo estamos viendo así.

¿Qué incluye el plan de reestructuración?

En nuestro caso, el plan de reestructuración de Indecopi lo que prevé es que vamos a continuar con el servicio, vamos a continuar invirtiendo. El plan es hasta el 2029, donde, en principio, acabamos la transformación que ya hemos comenzado. Ya tenemos 1 millón de clientes y seguiremos conectando (más). Entonces, todo el proceso básicamente se trata de cómo conseguimos aislar unas deudas financieras a las que no éramos capaces de hacer frente y continuar prestando el servicio. En ese orden de cosas, siempre y cuando efectivamente seamos capaces de ir derivando ese plan, todos nuestros planes de inversión continuarán como hasta ahora.

¿Y por lo tanto, también el servicio?

Eso es crítico para nosotros. Los 13 millones de clientes no van a sentir ningún impacto de toda esta reestructuración. Nuestro objetivo es que no haya ninguna interrupción en el servicio. Más bien, estamos en un proceso de transformación y lo que tienen que seguir sintiendo es esa mejora en el servicio.

¿Qué pasa si no se aprueba el plan que presenten ante el Indecopi?

Este es un proceso regulado por la ley, en el que no hay posibilidad de que no se apruebe. Esto demuestra, presisamente, que en el Estado peruano existe un instrumento que nos permite a las empresas que tenemos una dificultad financiera, buscar una solución para continuar operando y no hay realmente opción de que Indecopi no la apruebe.

¿El Indecopi podría presentar o puede solicitar algún cambio en ese plan?

En principio no. El único que tiene posibilidad de pedir algún cambio en el plan de reestructuración sería la Junta de Acreedores.

¿Este proceso afecta a las concesiones de Telefónica?

No afecta las concesiones en el sentido de que nosotros vamos a prestar el servicio. En las concesiones, lo que te regulan es que efectivamente tú eres un servicio público y por tanto tienes la obligación de prestar el servicio. No hay ninguna interrupción en la prestación del servicio por nuestra parte, con lo cual no afecta.

¿Y tampoco afectarán las concesiones futuras?

No debería.

Si esta solicitud se aprueba, se activiará la protección patrimonial. Esto quiere decir que en el momento en el que se publique esto en El Peruano, ustedes no van a estar obligados a pagar sus deudas. Pero hay un hueco de 90 días legales en el que probablemente todos los que tengan bonos de la empresa, por ejemplo, les toquen la puerta para cobrarles. ¿Cómo van a afrontar estos 90 días?

Nosotros lo que estamos haciendo es presentar un ‘file’ ante Indecopi, precisamente para reestructurar nuestras deudas, no para no pagarlas. Entonces, necesitamos que nuestros acreedores nos acompañen en este proceso. Para eso, hemos contratado a a un CRO, un Chief Restructuring Officer, para que nos ayude a hacer entender a nuestros bonistas y acreedores que este es un proceso para que continuemos operando y a la vez reestructuremos una deuda que al día de hoy no tendríamos como pagar . Creo que cualquier persona razonable lo que verá es que se trata de entrar en un proceso de reestructuración para sentarnos a pensar cómo reestructuramos esa deuda en función a la operativa del negocio.

¿Habían advertido a algunos de sus proveedores sobre esta situación?

No podíamos sobreavisar a nadie. En el momento en que se toma la decisión, hay que publicar el proceso. No se puede reservar y tampoco se puede anticipar a nadie. La operación continúa y por tanto, los proveedores que son críticos para la operación, van a seguir trabajando conmigo, van a seguir cobrando y van a seguir operando, porque la realidad es que la operación, tanto en ingresos como en costes, va a seguir existiendo. Lo único que se hace es un ‘freeze’, sobre todo de esa gran deuda financiera que teníamos y que nos es imposible afrontarla ahora.

¿En cuántos años se podría pagar la deuda?

Tenemos que ver. No te puedo dar una respuesta ahora, el plan lo tenemos un poco en proceso. Dentro de los 90 días los acreedores presentarán sus deudas y ahí sí que seremos capaces de ver exactamente de qué deuda estamos hablando, el monto total que vamos a tener que enfrentar y a partir de ahí, poder hacer los números. Y, con el flujo de caja que generemos, ver cómo somos capaces de irla repagando. Pero, hasta que tengamos ese corte con Indecopi, todavía no tenemos eso claro.

Pero deben tener una visión macro de cuánto puede ser.

La verdad es que todavía no. Una visión macro de cuáles son mis acreedores sí la tengo. Coges los estados financieros a diciembre y lo puedes ver. Pero, cómo va a ser esa foto de corte y cómo voy a poder enfrentar ese repago depende, por un lado, de esos acreedores que se presenten y por otro, de que la operación continúe y todo el mundo entienda que nosotros continuamos operando y por tanto, seguimos generando un flujo operativo constante.

¿Esperan que sus proveedores entiendan la situación?

Dentro de todo lo que ha sido preparar este proceso, hemos tratado de mapear a todas las personas que están involucradas. Parte de las conversaciones que se están dando hoy involucran a todo mi equipo, que está hablando con los proveedores para explicarles que la operación continúa. Nuestro objetivo está muy lejos de otra cosa que no sea servir a mis 13 millones de clientes, continuar mejorando el servicio, continuar invirtiendo y continuar vendiendo y operando.

Telefónica está en un plan de desinversión en América Latina, en Colombia, en Argentina, y también en Perú. Se conoció la visita de una representate de perfil financiero de la matriz y se sabe sobre el interés de WIN en la operación de Telefónica. ¿Esta situación de alguna manera pone un freno a las conversaciones con entidades o empresas que estén intesadas en comprar?

La matriz ha tenido conversaciones en Perú. Ha tenido otras conversaciones con otras empresas de América Latina. Algunas han prosperado, y otras, en el caso de Perú, no acabaron de madurar. La realidad es que mi obligación o nuestra obligación aquí en Perú, como gestores, era buscar una solución para la situación en Telefónica del Perú. Y lo que estamos haciendo es buscar una solución para seguir operando y de la mejor manera posible. Que mi accionista al final siga teniendo conversaciones o pueda tener otras conversaciones o las haya tenido, la verdad es que se nos escapa (de las manos). La realidad es que esto es una solución para que aquí tengamos el servicio que queremos tener.