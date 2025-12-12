Escucha la noticia
Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube 0,18%
Wall Street abrió este viernes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,18%, hasta 48.778 puntos, a medida que resurge la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras el desplome de Oracle, que ayer perdió 10,83% y hoy bajaba 2,45%.
Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,11%, hasta 6.893 unidades, y el tecnológico Nasdaq descendía 0,33% para quedar en 23.518 enteros.
El jueves, el Dow Jones superó al S&P 500 por su mayor margen en más de nueve meses.
Aun así, los tres índices principales se mantienen en positivo en lo que va de la semana, impulsados por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal.
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban 0,09%, hasta 57,54 dólares el barril.
