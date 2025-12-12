Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube 0,18%

Wall Street abrió este viernes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 0,18%, hasta 48.778 puntos, a medida que resurge la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras el desplome de Oracle, que ayer perdió 10,83% y hoy bajaba 2,45%.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 perdía 0,11%, hasta 6.893 unidades, y el tecnológico Nasdaq descendía 0,33% para quedar en 23.518 enteros.

El jueves, el Dow Jones superó al S&P 500 por su mayor margen en más de nueve meses.

Aun así, los tres índices principales se mantienen en positivo en lo que va de la semana, impulsados ​​por el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban 0,09%, hasta 57,54 dólares el barril.