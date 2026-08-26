La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % al término de su reunión de fines de julio. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP / referencial
La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % al término de su reunión de fines de julio. Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP / referencial
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Redacción EC

Wall Street abrió este miércoles plano y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzaba un leve 0,1 %, tras conocerse que la economía estadounidense mantuvo un crecimiento del 0,4 % en el segundo trimestre y que la inflación ligada al gasto de consumo personal se revisó al alza, mientras los inversores esperan los resultados trimestrales de Nvidia.

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