Entre las decenas de científicos que participan en el proyecto Artemis sobresale una peruana, la ingeniera aeroespacial Rosa Ávalos-Warren. Ella es directora de vuelos, comunicaciones y navegaciones de la NASA y forma parte del proyecto que tiene como meta llevar a la primera mujer a la Luna en el 2025. Cuando ella tenía 12 años, sus padres —de origen chinchano por el lado paterno y chilcano por el materno— emigraron a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. “Para mi interés por las ciencias —dice— se juntaron distintas variables. Tuvieron que ver el ingreso de mi hermano a una universidad como la UNI en el Perú y el impulso de mis padres… Por motivos económicos, ellos nunca pudieron ir a la universidad, pero verlos trabajar bastante para mí fue una motivación siempre”.

En esta entrevista exclusiva, Rosa Ávalos-Warren cuenta sobre su trabajo en la NASA y sus expectativas en el proyecto Artemis.

—¿Qué labor cumples como líder de misiones de la NASA?

Como directora de vuelos, específicamente, en comunicaciones y navegaciones, lidero más de 30 misiones en estos momentos… El trabajo empieza desde que inicia una misión y conforme evoluciona se van pasando diferentes fases. No solo es la manera como implementamos un proyecto, lo examinamos y testeamos, sino la forma en que ejecutamos las operaciones cuando la misión es lanzada, como sucedió con Artemis 1 (despegue y retorno de la nave Orión). En este caso, tenemos ahora que investigar las diferentes datas recogidas y ver cuáles son las lecciones aprendidas para Artemis II. El trabajo es dinámico: podemos estar un día en operaciones de lanzamiento; otro, viajando a un estado diferente para hacer examinaciones o testear los equipos, y otro, estar en reuniones de las lecciones aprendidas, donde mostramos lo que vimos en cada misión.

—Has participado en misiones exitosas como el SpaceX, pero Artemis llevará a la primera mujer a la Luna y tiene un valor especial para ti…

Con mi equipo, hemos contribuido a mantener Artemis I conectado de vuelta a Tierra… Para mí es un gran honor ser parte de este proyecto, pues, como mencionas, en un futuro vamos a hacer misiones en la órbita lunar y luego vamos a poder mandar a la primera mujer y a la primera persona negra a la Luna. Así, vamos a inspirar a toda una generación, pero vamos a poder traer también diferentes tecnologías de vuelta a la Tierra… Eso es lo más bonito que tiene la NASA. Además de avanzar tecnológicamente, se busca siempre dar beneficios a la humanidad. En las misiones a la Estación Internacional, hemos visto el desarrollo de tecnología de manos robóticas que han servido para hacer cirugías cerebrales, o vemos diferentes experimentos para encontrar la cura del cáncer y otras enfermedades… Cuando uno trabaja en NASA, siempre busca lo desconocido…

—¿Y cuáles son los siguientes pasos de Artemis?

Se prevé que la siguiente etapa, en el 2024, será llevar esta misión tripulada. Luego, con el desarrollo de Artemis III, vamos a poder aterrizar la tripulación en la Luna, esperamos que esto suceda en el 2025. Pero en paralelo a Artemis III, tendremos el desarrollo de una estación espacial en la Luna que se llama Gateway, y eso se planea más o menos para el 2024.

—¿La estación lunar es el punto de partida para salir a explorar otros planetas del sistema solar como Marte?

Gateway es similar a lo que tenemos en la Estación Internacional, que está orbitando la Tierra; pero en esta base vamos a desarrollar las tecnologías necesarias para hacer aterrizar a los astronautas en la Luna. Se utilizan diferentes sistemas, como el Human Landing Systems… La idea es que los astronautas aterricen en la superficie lunar y luego puedan volver a la estación Gateway para retornar, en un futuro, a Tierra. Ese es el concepto… Yo veo que NASA está haciendo diferentes desarrollos y con el tiempo vamos a ver las evoluciones de este concepto.

—¿Qué diferencia el primer viaje a la Luna de hace más de 50 años de este que hará Artemis?

Para nosotros cualquier misión anterior es muy importante... Claro, hay diferencias entre Apolo y Artemis. Una de ellas es la distancia… Orión pudo cubrir la distancia más lejana de la Tierra a la Luna, más o menos 268 mil millas (más de 400 mil kilómetros), entonces pudimos realizar diferentes actividades. Es decir, Orión pudo viajar más lejos de lo que viajó Apolo y definió también la trayectoria que en un futuro realizará Artemis II.

—Contaste en una entrevista que tu sueño era ir al espacio. ¿Está cerca ese sueño?

Definitivamente, sigue siendo una de mis metas más grandes. Para mí ha sido un honor formar parte de Artemis I porque, pienso, ayudará a mandar a la primera mujer a la Luna y aunque no es posible, de repente, que sea yo, siento que estoy contribuyendo a eso. Pero yo estoy calificada para ir al espacio, cumplo con todos los requisitos que se necesitan; pero, definitivamente, me emociona hacer lo que estoy haciendo en estos momentos… Yo espero que las nuevas generaciones que escuchan o ven mis charlas puedan hacer esa diferencia. De repente, esa niña que me escucha sea la primera peruana que pueda ir a Marte. Eso me llena de emoción.

—En esa línea, ¿qué se necesita para desarrollar las carreras STEM en el Perú?

En el Perú y en general en otros países, creo que todo empieza en familia, en casa. Para que yo creciera, creyendo que puedo cumplir mis sueños igual que mis hermanos, nunca hubo una barrera que me dijera: “Eres mujer; por lo tanto, no puedes ser ingeniera”, “eres mujer; por lo tanto, no puedes ser astronauta”. Pero yo he escuchado muchas historias en las que se marginan a las hijas a quedarse en casa, a cuidar a sus hermanos y a hacer los quehaceres, y ese tipo de mentalidad todavía se transmite. Por eso digo que todo debe empezar por casa, ya sea con un hijo, con una hija, con un sobrino, con una sobrina, a todos hay que tratarlos por igual y darles las oportunidades para que salgan adelante... A mí me gusta dar charlas en el Perú y les digo a los estudiantes que me pueden ver como una mentora… Yo siempre quiero que ellos puedan cumplir sus sueños para que mi Perú pueda avanzar y no se estanque.

— Parte de tu familia es de Chilca, una localidad que se ha promocionado, popularmente, como un observatorio de ovnis. ¿Cómo ves la posible existencia de vida extraterrestre?

Una pregunta muy interesante porque he escuchado mucho esas historias… La NASA, en general, está haciendo diferentes misiones y vemos cómo ahora el telescopio James Webb nos trae esas imágenes hermosas de las estrellas y del universo. Y uno, como humano, se siente tan pequeño, y es difícil decir si existe o no existe… Estamos analizando diferentes datas y una de las cosas que me encantan de la NASA es que nos permite seguir explorando para encontrar lo desconocido. Eso me emociona y siempre estoy atenta a lo que podamos hallar en el futuro.