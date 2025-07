“Si Leonardo estuviera aquí, estaría impaciente por caminar por los Andes”

Sorprende recordar que en Italia, hasta principios del siglo XIX, la vida y la obra de Leonardo da Vinci era poco conocida. Su biografía de referencia seguía siendo la escrita por el legendario Vasari, y sus pocas pinturas, conservadas en colecciones privadas, eran casi todas inaccesibles al público. Hace apenas doscientos años que las cosas cambiaron: abrieron sus puertas los grandes museos, la Mona Lisa se expuso por primera vez en el Louvre y, sobre todo, se descubrieron los manuscritos autógrafos de Leonardo, sus famosos Códices. El mundo vivía la revolución industrial y con ella nació un nuevo mito: el del genio científico, precursor de todos los inventos de la época: el avión, el automóvil, el submarino.

“Para nosotros, los italianos, que luchamos por la libertad y la independencia de nuestro país durante el Risorgimento, había algo más”, nos cuenta Carlo Vecce, filólogo, historiador y escritor italiano, quien encabeza la delegación de escritores de la península que animará la Feria del libro limeña. “El nombre de Leonardo se unió al de los otros grandes que hicieron la historia de nuestro país: Dante, Maquiavelo, Miguel Ángel, Galileo. Hoy Leonardo se ha convertido prácticamente en el emblema de la unión entre tecnología y creatividad, entre belleza y utilidad, que parece ser la principal característica de nuestro estilo de vida, del diseño industrial, del mismo “made in Italy”, afirma el profesor de Literatura Italiana en la Universidad de Nápoles L’Orientale, responsable de una verdadera revolución en los estudios últimos dedicados a la vida de Leonardo, entre ellos la extraordinaria y hasta muy poco desconocida historia de su madre Caterina.

(Foto: Fototeca Gilardi/Getty Images) / Fototeca Storica Nazionale.

Uno de los aspectos que sorprende en “La vida de Leonardo” es la proliferación de fuentes: usted ha descubierto catastros, inventarios, borradores de cartas, listas de la compra, incluso denuncias policiales perdidas en los archivos. ¿Fueron los Archivos de Estado de Florencia tu mayor fuente para revolucionar el conocimiento del artista?

Sí, la cantidad de información que surge de los documentos de archivos antiguos es increíble. Las principales fuentes son, por supuesto, los grandes archivos de las ciudades donde vivió Leonardo: sobre todo Florencia y Milán. Pero no faltan los archivos extranjeros. Por ejemplo, el archivo de Barcelona, ​​donde se descubrió que la mitad de la familia da Vinci había emigrado a España a finales del siglo XIV. Estos lugares son para mí el patrimonio cultural más importante: el depósito de la memoria colectiva, las vidas de sus habitantes, millones y millones de documentos, la mayoría de los cuales aún están inexplorados. En la reconstrucción de la vida de Leonardo, estos documentos tienen una importancia fundamental. Son las voces de sus contemporáneos, de las personas que lo conocieron en persona y hablaron con él. Sin embargo, la gran dificultad para un historiador es presentar estas voces al público general de una forma narrativa clara y fluida. Sin dejar de ser fiel a la realidad histórica, hay que saber contar, saber comunicar incluso a quienes no son especialistas. Ese fue mi principal esfuerzo.

Usted afirma que “Vida de Leonardo”, no es la biografía definitiva. ¿Qué datos concretos sueña descubrir?

En la vida (y en la investigación histórica) nada es definitivo, todo cambia, todo avanza. Incluso para Leonardo nada era definitivo, y de hecho, a menudo dejaba sus obras inconclusas porque no le gustaba terminar. ¡Cuántos documentos permanecen aún desconocidos en los archivos! Leonardo nunca dejará de sorprendernos. Mi sueño no sería tanto descubrir nuevos documentos, sino más bien nuevos manuscritos u hojas autógrafas, porque ahí es donde podemos escuchar la verdadera voz de Leonardo y seguir el movimiento de su pensamiento. No es algo imposible: Hace apenas sesenta años se encontraron dos espléndidos códices en Madrid, en la Biblioteca Nacional, donde habían estado perdidos durante casi dos siglos debido a un error de catalogación.

Uno de los grandes temas del libro “Vida de Leonardo” tiene que ver con el hallazgo de la identidad de la madre del artista. Leyendo los registros notariales de Piero, el padre de Leonardo, encontró la anotación de la liberación de una esclava llamada Caterina, originaria de Circasia. ¿Qué perspectivas abrió este hallazgo?

El descubrimiento de la historia de Caterina cambió por completo mi forma de leer la historia de su hijo Leonardo. No podía ser de otra manera. Sin embargo, debo decir que no cambió mucho la interpretación de su vida y obra. Más bien, la iluminó. Ya sabíamos que para Leonardo el valor fundamental era la libertad. Reconocemos la libertad en todo lo que hace: en la investigación científica e intelectual, en el dibujo y la pintura, en sus relaciones con la sociedad y con los poderosos. Leonardo fue un hombre libre, por encima de todo, y luchó toda su vida por defenderla. No fue tan fácil a finales de la Edad Media y en el Renacimiento, y tampoco lo es hoy. Pues bien, gracias a Caterina hoy entendemos de dónde proviene este extraordinario espíritu de libertad. Es el ADN de Caterina, quien provenía de uno de los pueblos más libres y orgullosos del planeta. De su mundo salvaje, la cordillera del Cáucaso, tan similar a los Andes, también proviene su amor por la naturaleza, por los animales, por la vida. Leonardo supo tomar lo mejor del mundo de su madre y del mundo de su padre, formándose en el corazón del Renacimiento italiano en Florencia.

Piero, el padre de Leonardo nunca le reconoció, pero sí ordenó su educación y su cuidado, además de encargarse de todos los gastos. ¿Cómo saber con certeza la relación entre padre e hijo? ¿Cómo moverse entre los datos confirmados, leyendas y suposiciones?

La figura de Piero, el padre de Leonardo, es muy contradictoria. Sabemos que nunca legitimó a Leonardo, su hijo natural, pero quizá tampoco pudo hacerlo, pues se volvió a casar cuatro veces y tuvo muchos otros hijos legítimos. No disponemos de documentos explícitos sobre la relación entre padre e hijo, por lo que los demás documentos deben leerse en profundidad, entre líneas. Siempre sin forzar la verdad histórica, debemos intentar interpretar ciertos silencios, ciertas omisiones. De este modo, es posible plantear la hipótesis de una relación muy difícil, especialmente por parte del hijo, quien jamás habría perdonado a su padre el abandono de su madre, Caterina, y verse obligado a abandonar Vinci, la ciudad de su infancia, para ir a Florencia. Incluso la relación con Florencia, la ciudad de su padre, siempre fue difícil para Leonardo. En la práctica, en Florencia, el joven no hizo prácticamente nada bueno. Debió de tener un carácter rebelde, porque a través de esta rebeldía intentó conquistar su lugar en el mundo. Ese lugar que su condición de hijo ilegítimo, de bastardo, le negaba. Para la sociedad florentina, Leonardo no era nadie.

Entre muchas teorías intrigantes, usted apunta que los paisajes en pinturas como la Virgen de las rocas o la Mona Lisa pueden ser alusiones a las montañas del Cáucaso, la tierra de su madre. ¿Cómo comprobarlo?

No podemos demostrarlo, en absoluto. Es mi imaginación, pero ahora estoy convencido de que es profundamente cierto, así como estoy convencido de que en todas las figuras femeninas de las pinturas de Leonardo hay un leve eco de Caterina: un gesto, una mirada, una sonrisa. Incluso en la Mona Lisa. Y esto también se aplica a sus montañas. Ningún otro pintor está tan enamorado de las montañas como Leonardo. Por cierto, en algunos de sus escritos también nos recuerda sus escaladas en los Alpes, en los glaciares del Monte Rosa. Si estuviera aquí ahora, en la Feria del Libro, estaría impaciente por caminar por los Andes.

Usted descubrió que ser Piero da Vinci fue el notario de confianza de muchos clientes de su hijo. ¿La participación paterna en la carrera de Leonardo es más profunda de lo que se cree?

Este es uno de los descubrimientos más interesantes que surgen de los nuevos documentos que encontré en Florencia, tras una exploración sistemática de los registros notariales de ser Piero. Siempre habíamos pensado que, debido a su difícil relación, Piero no siguió la vida de Leonardo. Pero no. A pesar de todo, a pesar de los graves problemas que su hijo le causó (conducta irregular, incumplimientos de contrato, deudas, juicios por sodomía), ahora sabemos que siempre intentó ayudarlo. Para conseguirle buenos contratos como pintor, con importantes familias florentinas, conventos y la propia Signoria. En la práctica, parece que Piero intervino en todas las obras florentinas de Leonardo. Incluso en el retrato de la Mona Lisa, Piero trabajó para su esposo, el comerciante Francesco del Giocondo.

¿Qué podríamos decir de los dolores de cabeza que le daba Salai, su discípulo predilecto y, posiblemente, su amante estable?

Salaì ocupó una posición ambigua en la vida de Leonardo: por un lado, fue su relación afectiva más profunda, y probablemente también su amante (todos los contemporáneos atestiguan que el niño era muy bello, de belleza casi hermafrodita, y podemos ver su rostro en varios dibujos y pinturas); por otro, fue el hijo que Leonardo nunca tuvo. Se trata, por lo tanto, de una relación padre-hijo, y de una relación maestro-alumno, como en la antigua Grecia. Todo esto, sin embargo, era el deseo de Leonardo. En Salaì, la belleza externa correspondía a un carácter terrible, quizá derivado de su familia de origen: el niño era propenso al robo, la mentira, la simulación, el lucro, y probablemente no le importaba en absoluto esa dimensión angelical idealizada por Leonardo. Una fuente constante de sufrimiento para el anciano maestro, especialmente en sus últimos años, cuando Salaì lo abandonó y ni siquiera estuvo cerca de él en el momento de la muerte.

No quería perder la oportunidad de preguntarle por la realidad actual de la Gioconda y su asedio en el Louvre. ¿Qué opina de esa obsesión del público por el cuadro? ¿Qué le parece el plan del Louvre de destinar en el futuro una sala dedicada solo para esta obra separada del circuito del museo francés?

Es una obsesión que forma parte del mito contemporáneo de Leonardo, con métodos similares a los que impulsan a millones de personas de un extremo a otro del planeta para ver algo que ni siquiera ellos comprenden del todo. Otros fenómenos planetarios de la cultura de masas global no me parecen muy diferentes: por ejemplo, Machu Picchu. Donde está ahora, la Mona Lisa se encuentra en pésimas condiciones de visibilidad y disfrute, pero el plan del Louvre de aislarla por completo me parece aún peor. Deberíamos tener el coraje de dedicar una sala entera a Leonardo, a la que se llegaría con un recorrido dedicado, una especie de viaje del alma; al final, una sala oscura, a la que se accedería en pequeños grupos, en silencio, y donde las pinturas emergerían con todo su poder evocador. Esto es lo que se ha hecho en Italia: en el Cenacolo de Milán y en los Uffizi de Florencia.

La atribución de “Salvator Mundi” a Leonardo sigue siendo controvertida. ¿Lo cree realmente pintado por Leonardo?

El revuelo en torno a esta pintura proviene de la (muy contemporánea) incomprensión del concepto de “original” y “copia”, que en la época de Leonardo era completamente diferente. Es obvio que este malentendido surge del mercado del arte y de la enorme diferencia de precio, si se dice que es un original. Para mí, el Salvator Mundi no es “todo” Leonardo, pero Leonardo sigue ahí: en la idea, en la composición (derivada de uno de sus cartones) y en algunos detalles sublimes que solo él podía crear. ¿Qué problema hay en decir esto? Incluso la Virgen de las Rocas en Londres es así. No es “todo” Leonardo, es en gran parte obra de sus alumnos milaneses.

Para terminar, permítame una pregunta frívola: ¿Que le parece una novela como “El Código Da Vinci”?

¡Terribilissima! Terrible, obviamente. Sobre todo con esa absurda idea de ver a María Magdalena como la amante de Jesús en la Última Cena. Si hay alguna evocación de una figura femenina, es Catalina, quien murió unos meses antes de que comenzara la pintura. Lo peor es lo que aún veo extendido en cierta cultura norteamericana, propensa a teorías conspirativas, noticias falsas y una excesiva simplificación cultural: la imagen de un Leonardo oscuro y enigmático, un genio solitario, muy alejado de la realidad que nos muestran los documentos originales. Sin embargo, debo reconocer cierto mérito en la dimensión popular del mito de Leonardo: ha despertado la curiosidad de millones de personas por su vida y obra, que antes no sabían nada de él, y que luego profundizaron en su conocimiento.