“Lorenzo y Pepita”, la historieta desprejuiciada que cumple 95 años

Él es hijo de un millonario. Ella, una de esas niñas desprejuiciadas que bailaban el charleston, fumaban y sabían seducir. Lorenzo Parachoques fue desheredado a causa del matrimonio con Pepita (su padre, magnate de ferrocarriles, la consideraba una “rubia tonta, de inferior clase social”) y debió aprender a lidiar con las circunstancias de un ciudadano normal: soportar a un jefe maniático e irascible, vendedores impertinentes golpeando la puerta de su casa alquilada y toda una familia que no respetaba su derecho a usar el baño. Sin embargo, en los peores años de la Gran Depresión, Lorenzo siempre llevó su mejor sonrisa: su amorosa esposa, sus gigantescos sánguches y unas cuantas horas de sueño en el sillón son el secreto de su felicidad.

Por 95 años, varias generaciones han disfrutado de los personajes creados por ‘Chic’ Young como si fueran de la familia. La tira se publicó a partir del 8 de setiembre de 1930, y sus amores contrariados duraron hasta el 17 de febrero de 1933, cuando Dagwood Bumstead (es decir, Lorenzo Parachoques) por fin desposó a la blonda Blondie Boopadoop (la divertida y frívola Pepita).

A partir de entonces la historia tendrá el formato que conocemos ahora: Lorenzo es el americano típico, ansioso por mejorar su situación económica desde su escritorio burocrático, un verdadero hijo de la Gran Depresión.

El clásico gag del choque con el cartero. Los Parachoques ofrecen una visión amable de los años 30.

—Más mujeres—

Antes del debut de Blondie en 1930, el dibujante Chic Young había intentado crear, sin éxito, una tira protagonizada por mujeres. Títulos como “Beautiful Bab” y “Dumb Dora” fueron algunas de sus proyectos más desafortunados, con Young preocupado por tener una protagonista insulsa. Para Blondie, el dibujante inicialmente persiguió el estereotipo de “flapper”, soltera y sociable, cortejada por una infinita sucesión de novios. Luego Blondie se convertiría en la voz de la razón para compensar la torpe presencia de Dagwood Bumstead, invirtiendo los roles de género de las tiras anteriores del historietista.

Actualmente, más de 2.000 periódicos publican la historieta en cincuenta y cinco países y treinta y cinco idiomas, mientras que, fuera de la tira cómica, la pareja ha sido vista en novelas y películas. Producidas por Columbia Pictures, fueron 28 largometrajes filmados entre 1938 y 1950, de forma rápida y económica, con las estrellas Penny Singleton y Arthur Lake. Los intentos de adaptar el cómic a la televisión tuvieron menos éxito, con una serie de 1957 que duró solo una temporada.

Sepa más Murat Bernard ‘Chic ‘ Young Young (1901 -1973) produjo “Blondie” siete días a la semana de 1930 hasta su muerte en 1973. Produjo más de 15.000 tiras de la serie durante toda su vida.

Ciento cincuenta tiras originales de la serie se guardan en la bóveda de la Biblioteca del Congreso de EE.UU, donados por la hija del artista, Jeanne Young O’Neil.

Es su hijo Dean quien continúa hasta hoy con la tira cómica. Él escribe la tira y el artista John Marshall la ilustra.