Humano a pesar de todo , por José Carlos Yrigoyen

Por José Carlos Yrigoyen

Uno de los acontecimientos literarios del 2025 fue la primera edición nacional de “Indigno de ser humano” de Osamu Dazai, una de las obras maestras de la literatura japonesa contemporánea. La novela, breve, crispada y dolorosa, es uno de los libros más queridos por la juventud japonesa de la posguerra, y en los últimos años ha encontrado gran predicamento entre los adolescentes occidentales. Esto se debe a varias razones. Para empezar, la prosa sencilla, potente, ágil, cargada de gestos y significados que Dazai empleó para construir esta fábula sobre la incomprensión y la autodestrucción: un lenguaje muy asequible para los lectores no iniciados.

