Se puede decir que Alianza para el Progreso (APP) es el único partido en contienda que tiene experiencia en participar en una campaña congresal sin candidato presidencial. En el 2016, su candidato y líder César Acuña fue excluido y APP afrontó una campaña sin arrastre hasta el final, pero en la que logró nueve escaños. El conteo rápido de América TV-Ipsos Perú ayer le concedió 18, el doble de curules.

El desagregado por regiones muestra que APP sigue manteniendo al norte como su bastión. De las 18 curules, al menos 7 provenían de las regiones norteñas de La Libertad (3), Lambayeque (1), Tumbes (1), Áncash (1) y Amazonas (1). Pese a ello, la cifra global se aleja de sus proyecciones iniciales. “Estamos pensando en 30 representantes en todo el país por todo el trabajo de regiones. Mantenemos el norte; en el sur hoy tenemos una aceptación que antes no veíamos con nitidez”, dijo el pasado jueves Luis Valdez, candidato en La Libertad y secretario nacional del partido.

Sobre Lima, el dirigente apepista reconoció las limitaciones. “Empezamos con un posicionamiento inicial bastante conservador, pero en el devenir de las semanas ha ido cambiando a favor”, sostuvo. Pero esto no ocurrió, pues las cifras de ayer indicaban que solo obtendrían una curul en Lima.

—Alcance limitado—

Desde el retorno a la democracia en el 2000, los únicos esfuerzos por construir un partido político que han sobrevivido han sido los de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. El primero en base al legado de Alberto Fujimori, y el segundo, como dice el politólogo Rodrigo Barrenechea, con una estrategia periférica y clientelar.

En el 2014, Barrenechea escribió el libro “Beca, bases y votos. Alianza para el Progreso y la construcción partidaria subnacional en el Perú”, en el que explicaba la dinámica del partido de César Acuña en el norte, basada en el soporte de su red universitaria. Fuera del norte, la dinámica del partido apepista se ajusta más a la dinámica explicada en el libro “Coalición de independientes”, del politólogo Mauricio Zavaleta. “No sé si es cierto que APP tenga pegada en regiones. Hasta donde yo seguí al partido, su fuerte era el norte, y en otras regiones el partido operaba de la misma manera que otros, como una franquicia haciendo alianzas con personajes regionales que ya tenían arrastre propio. Al unirse con estos políticos regionales, pudieran hacer circular el símbolo y así aumentar la recordación”, sostuvo Barrenechea. Añadió que el hecho de que APP no tenga pegada en Lima no es una anomalía, sino que representa un patrón de no tener llegada más allá del norte. “En un panorama general de desafección, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso mantienen un electorado estable, aunque sea chico. Tener 7% de voto duro puede ser importante en el panorama político”, remarcó.

Zavaleta agregó que APP es el único partido con una estructura de organización que le permite realizar una campaña sostenida. “Quizás es una exageración decir que a nivel nacional, pero sí en más regiones fuera de Lima”, dijo.

Al final de la jornada, César Acuña se mostró confiado y dijo que espera los resultados oficiales, pues tenía reportes de buenos resultados en regiones como Arequipa. En una reunión interna con sus candidatos, manifestó que les tocaba “ser una bancada más responsable” que la anterior. 

-Datos-

APP obtendrá 3 curules en Trujillo, donde César Acuña fue alcalde.

En Lima, APP postuló a Omar Chehade (ex Gana Perú) y Carmen Omonte (ex Perú Posible).