Resumen

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Abrir espacios de reflexión sobre qué valores orientan nuestro voto cobra especial importancia | Foto: Perú Sostenible
Abrir espacios de reflexión sobre qué valores orientan nuestro voto cobra especial importancia | Foto: Perú Sostenible
Por Redacción EC

En cada elección tenemos la oportunidad de decidir no solo por una candidatura, sino también por los valores que queremos ver reflejados en la vida pública. Se habla —con razón— de lo que necesita el país, de lo que esperamos de quienes postulan y de todo lo que está en juego. En ese contexto, hay una pregunta que vale la pena poner sobre la mesa: ¿qué está guiando realmente nuestro voto?