Este domingo, al inicio de las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, se convirtió en el primer aspirante a la jefatura de Estado en votar.

Y es que, el postulante arribó minutos después de la apertura de mesas a la Institución Educativa Parroquial Reina de la Paz, ubicado San Isidro, tras compartir el clásico desayuno electoral junto con su equipo partidaria.

Belaunde, que postula a la presidencia junto a Pedro Cateriano Bellido, candidato a la primera vicepresidencia, y Tania Porles Bazalar, llegó hasta su local de votación, saludó a las cámaras de prensa y ejerció su derecho.

La jornada electoral, iniciada a las 7 a. m., sufrió retrasos por la demora en la entrega del material, por una supuesta demora de empresa Galaga, informó el organismo estatal. Por ello, los comicios terminarán a las 6 p. m., una hora después de lo previsto.

Ante la controversia, el presidente José María Balcázar responsabilizó a la ONPE, aunque destacó que la entidad ya estaba resolviendo el problema.

“En Lima ha habido dificultades logísticas. Eso es problema de la ONPE y se está corrigiendo”, declaró el mandatario al salir de su local de votación en Chiclayo frente a diversos medios de comunicación.

Balcázar calificó los retrasos como eventos de “fuerza mayor”, respaldando que se haya ampliado la jornada electoral hasta las 6 de la tarde, como anunció el titular de la ONPE, Piero Corvetto.

Asimismo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el plazo para la instalación de las mesas se amplió excepcionalmente hasta las 2:00 p. m. para evitar el ausentismo y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.

Finalmente, este proceso electoral cobra especial relevancia debido a que marca el retorno al sistema bicameral en el Congreso de la República. Además de la fórmula presidencial, la ciudadanía elegirá a senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.

SIGA LA COBERTURA DE EL COMERCIO