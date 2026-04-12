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Previamente, el fundador y presidente de Libertad Popular lideró el tradicional desayuno electoral junto a su equipo de campaña | Foto: Andina
Previamente, el fundador y presidente de Libertad Popular lideró el tradicional desayuno electoral junto a su equipo de campaña | Foto: Andina
Por Redacción EC

Este domingo, al inicio de las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial del partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, se convirtió en el primer aspirante a la jefatura de Estado en votar.

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