Tras el término del proceso electoral en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó sobre la suspensión de actividades en su Ciudad Universitaria, como parte de las medidas adoptadas para facilitar el desarrollo del proceso electoral 2026, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la Decana de América acató lo dispuesto mediante oficio oficial, por lo que “se suspendieron las actividades en la Ciudad Universitaria los días viernes 10 y sábado 11”, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para la organización de los comicios del 12 de abril.

Asimismo, San Marcos precisó que esta decisión responde a la habilitación de sus espacios para el proceso electoral programado, asegurando así una ejecución ordenada. En tal sentido, destacó que la medida buscaba contribuir al normal desarrollo de la jornada democrática.

Funcionarios de la ONPE brindando informacion a electores en Lima, Perú. Foto: GEC

Por otro lado, se indicó que la ONPE realizará la entrega de las instalaciones “en el transcurso del día lunes 13 de abril”, motivo por el cual la suspensión de actividades también se aplicará durante esa fecha.

Presidente JOSE MARÍA BALCÁZAR emite su voto #perú #elecciones2026 #peru #diariocorreo SUSCRÍBETE AQUÍ ► https://bit.ly/3lEGJn8 Web: https://diariocorreo.pe Twitter: https://twitter.com/diariocorreo Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Finalmente, la casa de estudios exhortó a su comunidad a “tomar las previsiones correspondientes” y mantenerse informada a través de sus canales oficiales, en el marco de un proceso electoral que requiere el compromiso de todos.

Comunicado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras las elecciones generales 2026. Foto: UNMSM/X

JNE amplía votación hasta el 13 de abril

Debido al retraso de la instalación de mesas de sufragio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, pero solo en centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este domingo 12.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO DE EL COMERCIO

VIDEO RECOMENDADO