Resumen

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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es el local que recibió al mayor número de votantes el domingo 12 de abril. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es el local que recibió al mayor número de votantes el domingo 12 de abril. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán
Por Redacción EC

Tras el término del proceso electoral en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó sobre la suspensión de actividades en su Ciudad Universitaria, como parte de las medidas adoptadas para facilitar el desarrollo del proceso electoral 2026, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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