La subasta internacional de los 21 mejores cafés del país, ganadores de la competencia de Taza de Excelencia Perú 2019, trajo más de una sorpresa. Lucio Luque, cuyo café ocupó el segundo lugar en la competencia, obtuvo el mejor precio de los compradores extranjeros participantes en la subasta, por encima del de Grimanés Morales, el primer puesto del mencionado certamen.

La libra de café (casi medio kilo) de Lucio llegó a valorizarse en 30 dólares. Esto tanto para la libra del primer y segundo grupo de su microlote de grano verde de café de 400 kilos aproximadamente. Y en el caso del café de Grimanés, la libra de su primer grupo fue de 20 y del otro 19.8 dólares. De esta manera, por su venta total, Lucio obtuvo US$23,743.8 dólares y Grimanés, US$16,317.74 dólares.

Lamentablemente, y a pesar del enorme esfuerzo de los caficultores y los organizadores de Taza de Excelencia Perú 2019, no se pudo batir el precio récord de café de 2017, cuando la libra llegó a valorizarse en 100 dólares. Tampoco se pudo superar el precio del año pasado, cuando la libra alcanzó los 45 dólares.

Grimanés Morales, sin embargo, no pierde el optimismo. Señaló que de estas experiencias se aprende y aseguró que redoblará esfuerzos en su finca para que la próxima vez el desenlace sea mejor. “Este resultado (de la subasta), como siempre, lo asumo con mucho optimismo. Es un reto que vamos a superar. Hay que seguir para adelante. Voy a seguir trabajando para ampliar mi finca”, destacó.

Sobre el resultado de la subasta, Geni Fundes, gerente de la Central de Café & Cacao y coordinador general de Taza de Excelencia Perú 2019, refirió que esta se habría visto afectada porque la semana pasada también hubo una subasta de café en Brasil, por lo que esto es un tema que se va a corregir para el próximo año.

Con respecto a que el segundo lugar de la competencia se haya impuesto en precio al primero, interpretó que ello se debe a que el café de Lucio Luque es de la variedad Geisha, muy conocida y promocionada en el mercado internacional, mientras que la de Grimanés es una variedad que aún no ha sido clasificada. No obstante, subrayó que el grano de la caficultora tiene todos los atributos que lo convierten en uno de los mejores cafés del mundo. Es decir, que tiene una alta productividad y calidad y es resistente a la enfermedad de la roya. Por esta razón, subrayó que él no tiene dudas sobre el futuro promisorio de este café. Por ello, anotó que trabajarán para posicionarlo en el mercado.

En tanto, Lucio Luque se mostró muy contento, pues, según dijo, siempre tuvo la seguridad de que la variedad de su café iba a obtener un mejor resultado en la subasta que el que obtuvo en la competencia. Su meta es ganar Taza de Excelencia Perú 2020.

A su turno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela, anotó que el gobierno busca posicionar el café nacional en el mundo mediante la marca de Cafés especiales del Perú. En ese sentido, informó que para el 2020 ya se tiene programado 20 actividades de promoción en el extranjero. También señaló que se está impulsando el consumo interno del café mediante campañas, pues la meta es superar el consumo actual de 600 kilogramos de café por persona hasta alcanzar 1 kilo en el 2021.

En total, fueron 21 caficultores los que subastaron sus microlotes de 400 kilos aproximadamente, en el auditorio de Promperú, en Lima. Ellos llegaron a esta instancia luego de imponerse a 209 caficultores de todo el país durante la competencia de Taza de Excelencia Perú 2019.