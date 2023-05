Las acciones de los niños suelen estar controladas por las decisiones de los padres. Ya sea para determinar la hora en que deben acostarse, lo que desayunarán a la mañana siguiente o la clase de videos que mirarán en YouTube.

Sin embargo, hay pequeñas acciones que deben servir para que un infante se exprese de forma autónoma y pueda diferenciarse de sus progenitores, entre ellas destaca la elección de la ropa.

“El deseo de autoafirmación de los hijos aparece muy temprano, ya a los nueve meses surgen los primeros esbozos del ‘no’ y el bebé empieza a comunicar la negativa a algo. Ya no le parece bien todo lo que se le ofrece”, sostiene Elena Pérez Llorente, psicóloga clínica, al diario El País.

“La autoafirmación coincide con la necesidad de sentir que tienen control sobre su realidad y elegir la ropa es una forma de autoafirmación”, agregó la experta.

Lo que buscan los niños, y lo buscarán hasta la madurez, es reafirmar esa sensación de libertad e independencia frente a los progenitores. Por ello, no es de extrañar que con escasos años de vida ya quieran tomar decisiones acerca de lo que comen, las actividades que hacen y la ropa que se ponen o el estilo por el que optan.

Independientemente de las prendas que elijan (estas pueden ser preseleccionadas por los padres), cabe destacar que es fundamental respetar y tener presente cómo se sienten los niños con nuestra actitud.

“Desde los dos o tres años se les puede dar a elegir entre varias prendas de ropa preseleccionadas por los padres. No es de extrañar que siempre elijan prendas con algún dibujo o de algún color en particular y, si esto no supone un problema, es crucial que le demos la libertad de llevar la prenda elegida para fortalecer su autoestima”, comentó la psicóloga Anu Harutyunyan al mismo medio.

Los niños pequeños suelen buscar la validación en todo lo que hace. Pero no les importan la opinión de cualquier persona, sino que necesitan la aprobación de su entorno, y el más influyente a temprana edad son el familiar y el escolar, siendo el más relevante este último.

“Los padres deben ofrecer dos o tres alternativas para que sus hijos o hijas puedan elegir y sientan que tienen algo de control sobre su realidad. Así, ven que lo que sienten y piensan es válido y digno de ser escuchado”, dijo Pérez Llorente.

Beneficios de que tu hijo elija como vestirse

Permitir que tu hijo pequeño elija cómo vestirse puede tener varios beneficios. Estos son alguno de ellos:

Autonomía

Si tu hijo pequeño ya elije su propia ropa, está aprendiendo a tomar decisiones y ejercer su autonomía. Esto promueve un sentido de independencia y autoconfianza en su capacidad para expresarse y tomar decisiones.

Identidad

La elección de la vestimenta ayuda a que expresen su identidad y personalidad. Como padres, deben de permitirle la oportunidad de desarrollar su propio estilo y gustos personales.

Pensamiento crítico

Tal vez no sea el mejor combinando colores o estilos, pero con el pasar del tiempo aprenderá a hacerlo porque con esta práctica lo ayudarás a reforzar habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico. Recuerda que el podrá considerar opciones, tomar decisiones y expresar su individualidad a través de las elecciones que haga.

Habilidades prácticas

Al seleccionar su ropa, los niños también están aprendiendo habilidades prácticas, como vestirse y combinar prendas. Esto promueve su desarrollo motor, coordinación y autonomía en las actividades diarias.