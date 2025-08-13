El caos se apoderó de un tramo de la Carretera Central, en Ate Vitarte, tras un accidente que involucró a tres vehículos y dejó un herido. En las imágenes de seguridad se observa cómo un hombre aprovechó el momento para robar a los pasajeros que descendían de una cúster siniestrada.

De acuerdo con 24 Horas, el choque se originó cuando la unidad de transporte público realizó un cambio brusco de carril para recoger personas. Una furgoneta que venía detrás no logró frenar y la impactó con fuerza, lo que provocó que este segundo vehículo chocara también contra un auto que circulaba por el carril izquierdo.

Una mujer que estaba a punto de subir a la cúster logró apartarse justo antes del impacto. Minutos después, mientras las víctimas intentaban ponerse a salvo, un individuo se acercó y sustrajo sus pertenencias.

La Policía Nacional llegó al lugar para atender la emergencia, desviar el tránsito y recabar testimonios.

Accidentes de tránsito

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en lo que va del 2025, 1.668 personas han muerto en accidentes de tránsito en Lima Metropolitana. La data precisa que 847 son siniestros mortales, de los cuales el 93.3 % ocurrieron en zonas urbanas y el 6.7 % en áreas rurales.

Las principales víctimas son motociclistas con 448 fallecidos y 71 lesionados. Les siguen los ocupantes de automóviles, con 292 muertes, y las víctimas en vehículos no identificados, que suman 201. También se reportaron 119 decesos en buses, 118 en camiones y 105 en mototaxis.