La tranquilidad en la playa Nuevo Paraíso, en la provincia de Contralmirante Villar, se interrumpió cuando un cocodrilo americano de casi dos metros ingresó rápidamente al mar, provocando que los veraneantes se mantuvieran fuera del agua.

El hecho, ocurrido a unos 50 minutos de la ciudad de Tumbes, quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

La ingeniera forestal Éricka Gamboa, de la Dirección Forestal, Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales, señaló a Agencia Andina que no es el primer avistamiento de este tipo en la región. En las últimas semanas, ejemplares han sido vistos en playas como La Cruz, Zorritos y ahora en Nuevo Paraíso.

Especialistas realizan operativos para ubicar al animal y trasladarlo a su hábitat natural, el río Tumbes. Según Gamboa, el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) se adapta tanto a agua dulce como salada. Aunque su dieta habitual consiste en pequeños vertebrados, en raras ocasiones puede atacar a personas.

La funcionaria exhortó a la población a no agredir ni provocar a estos reptiles, pues suelen mantenerse pasivos mientras no se sientan amenazados. En Tumbes, un zoocriadero alberga cerca de 300 cocodrilos que, una vez fortalecidos, son liberados nuevamente en su entorno natural.