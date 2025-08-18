Continúan los crímenes en el Callao. La madrugada de hoy, lunes 18 de agosto, una mujer fue asesinada varios disparos que, además, terminaron hiriendo a dos menores, entre ellas, su hija, en un chifa ubicado en la primera cuadra del jirón Cusco

Primeras informaciones señalan que el crimen ocurrió cuando las mujeres estaban cenando, a los pocos segundos de estar sentadas, llegó un sujeto y la baleó mientras se escuchaban los gritos de auxilio del resto de personas en el local.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

A pesar de que la víctima de aproximadamente 35 años fue llevada al hospital Daniel Alcides Carrió de emergencia a bordo de un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a la gravedad de sus heridas falleció.

América Noticias indicó que la PNP detalló que el agresor actuó solo y escapó a bordo de un vehículo con rumbo desconocido. Al lugar del fatal hecho llegaron peritos de Criminalística, quienes cercaron la zona y recogieron cuatro casquillos de bala. Asimismo, se está revisando las grabaciones de tres cámaras de seguridad internas.

También se observarán imágenes de una cuarta cámara, que pertenece a la municipalidad y está colocada en la intersección con la avenida Sáenz Peña. Las autoridades esperan que las imágenes captadas por ese dispositivo permitan identificar al autor del crimen.

Cifras de feminicidio en Perú

En un último informe publicado el 31 de julio, la Defensoría del Pueblo advierte con preocupación un incremento de los casos de feminicidio y de desaparición de mujeres adultas, niñas y adolescentes durante el primer semestre de este 2025.

En esa línea, solo respecto a feminicidios, la cifra reportada hasta junio último fue de 78 casos, lo que representó un 11.4 % más a la reportada en el mismo periodo del año pasado, en que se registraron 70 casos. Además, en la primera mitad de 2025, marzo fue el mes con más feminicidios, con 16 casos.