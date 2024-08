Peligro. Un camión de carga pesada se despistó y cayó sobre una vivienda del Asentamiento Humano 4 de diciembre, en Independencia. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales que lamentar, pero sí cuantiosos daños materiales que han dejado a una familia en la calle.

La pesada unidad que transportaba materiales de construcción transitaba por una vía angosta cuando se resbaló e impactó contra una casa de material prefabricado, la cual se desprendió de su base y ahora está a punto de caer varios metros con todos los muebles y electrodomésticos que tiene dentro.

Los tanques Rotoplas que los vecinos utilizan para abastecerse de agua todos los días también han quedado inservibles y completamente rotos por el fuerte impacto.

Al momento del accidente no había nadie al interior de la vivienda, por lo que no se han reportado heridos ni víctimas mortales. La principal afectada denunció que esta es la segunda vez que un hecho similar ocurre en la zona .

“No tengo agua ni cómo alimentar a mis bebés, no tienen ni ropa. La casa de mi mamá está inundada, no tenemos dónde dormir. Yo estaba regresando de Chincha cuando mi mamá me dio aviso del accidente”, comentó la señora Gloria ante América Noticias.

Se presume que el camión transportaba piedra chancada para la construcción de una nueva vivienda en esta parte del asentamiento humano.