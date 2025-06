Luego de que el gobierno de Dina Boluarte confirmase que evalúan la posibilidad de trasladar a delincuentes peruanos de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel ubicada en El Salvador, el canciller Elmer Schialer se pronunció para indicar que aunque no han realizado una comunicación oficial al gobierno salvadoreño, pero que no descartan esta acción.

Schialer se presentó en el Congreso este jueves, y antes de ingresar al hemiciclo fue consultado por la prensa sobre la propuesta.

Schialer precisó que aún no se han entablado conversaciones oficiales con el gobierno salvadoreño , pero afirmó que el embajador de ese país en Perú ha tomado conocimiento de la propuesta. “Con la Cancillería salvadoreña todavía no nos hemos contactado, esto es algo que ha sido recogido por el embajador de El Salvador en Perú y que han transmitido a su Estado”, indicó.

“Es una posibilidad, no hay que descartarlo. Sabemos el problema de inseguridad que hay en el país y el hacinamiento de las cárceles”, añadió.

El Cecot, la megacárcel símbolo de la “guerra” contra las pandillas del presidente Nayib Bukele en El Salvador, alberga a los cabecillas de las pandillas más peligrosas del país centroamericano y desde hace poco ha empezado a recibir a a migrantes deportados por Estados Unidos. Estos últimos son acusados de ser miembros de la banda transnacional Tren de Aragua y se desconoce cuál es su estado o las condiciones en las que se encuentran.

Custodios del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), trasladando a un grupo de detenidos provenientes de Estados Unidos, en Tecoluca, El Salvador, el 31 de marzo de 2025. (Foto de Gobierno de El Salvador / EFE)

Al menos 14.500 guardan prisión en este lugar, a los que se suman un grupo de más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos, desde EE.UU.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la violación a derechos en la mayoría de cárceles de El Salvador . No obstante, en los análisis brindados no se hace alusión al Cecot; sin embargo, organizaciones alertan que lo anterior se debe a que no se permite el acceso a esta cárcel y a la falta de información que se brinda sobre su funcionamiento.

La llegada de presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al CECOT de la ciudad de Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (Foto de OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR / AFP) / HANDOUT

Sobre la soberanía del mar peruano

En otro momento, Schialer negó que el Gobierno esté promoviendo la cesión de parte del dominio marítimo del país, en respuesta a versiones difundidas en medios sobre la supuesta pérdida de soberanía en el marco de tratados internacionales. Aclaró que la Constitución delimita claramente el territorio nacional.

Recordó que si bien Perú firmó la Convención del Mar de las Naciones Unidas (Convemar) en 1982, esta nunca fue ratificada por el Congreso, por lo que no tiene efecto legal dentro del país. “La decisión de no ratificar se tomó hace décadas, y por ello no se ha depositado el instrumento ante la comunidad internacional”, explicó.

Además, precisó que el tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) no compromete territorio peruano, ya que se refiere a la protección de la biodiversidad en aguas internacionales.