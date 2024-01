Una niña de tres años de edad fue atacada por un perro callejero en el interior de un condominio, ubicado en Comas. El hecho ocurrió cuando la menor jugaba en el parque con sus dos hermanos.

La señora Rosario, madre de la pequeña, señaló que el perro se encontraba sin dueño en un área que solo es para niños. En diálogo con ATV contó que llevó a su hija al Hospital del Niño, donde le colocaron ocho puntos en el rostro. Tras ello, le dieron de alta y se encuentra recuperándose en su vivienda.

“Yo estaba presente con mi hija, mi pequeña estaba jugando libremente y no sé qué hacía un animal sin dueño en esta área”, dijo la madre de familia. Además, mencionó que algunos vecinos animalistas están protegiendo al perro, pero nadie se hace responsable de la desfiguración de su niña.

Finalmente, pidió a la administración del condominio que se tome las medidas necesarias contra el can, ya que este ataque le puede suceder a cualquiera otra persona.

“Yo quiero que se brinde una solución, que ya no haya una víctima más por una mordedura de un perro. Esto tiene que parar ya. La administración o la empresa no saben poner soluciones esto ya tiene que tener un final. El condómino no tiene tópico, en ese momento nadie me ayudó con la bebe y tuve que ir a la tienda de mi vecina para que me preste dinero e irme en taxi”, finalizó.