Las reuniones familiares incrementarían el riesgo de contagios del coronavirus (COVID-19), según ha alertado Cesar Munayco, director adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

El riesgo de que las personas infectadas contagien a otras es alto, particularmente, por los pacientes asintomáticos. Es decir, personas infectadas que, sin saber que tienen la enfermedad porque no presentan síntomas, transmiten el virus a los demás. De acuerdo al estudio de prevalencia realizado en Lima y el Callao, el 50% de las personas que participaron de esta investigación eran asintomáticas. Ellas recién se enteraron de que tenían el COVID-19 cuando les realizaron los testeos como parte de este estudio.

Hasta el lunes 3, en el país había 433.100 personas contagiadas y 19.811 fallecidas a causa de la pandemia; y la tasa de letalidad es 4,57% (alrededor de cinco de cada 100 infectados pierden la vida), según la Sala Situacional del Minsa.

Frente a este panorama, este Diario responde a algunas preguntas elementales sobre las reuniones familiares para evitar los contagios de coronavirus.

¿Cómo se producen los contagios en las reuniones familiares?

Juan Villena, médico infectólogo y exdecano del Colegio Médico del Perú, señala que en todo lugar donde haya aglomeración de personas, sea en la calle o en los hogares, está latente el riesgo de que las personas se contagien de SARS-CoV-2, virus que produce el COVID-19.

“Si una de persona visita una casa, puede fácilmente infectar a los miembros de ese hogar. ¿Cómo sabemos que esta persona no está infectada? No sabemos, pues. Porque de repente es asintomática, no tiene ninguna molestia, está perfecta, pero tiene el virus”, indica.

Para saber que esa persona no está infectada, se le tendría que hacer la prueba rápida antes de que ingrese a la casa, indica el especialista. Sin embargo, agrega que, aún cuando el resultado de esa prueba sea negativo, se mantiene el riesgo de contagio porque puede suceder que esa persona tenga el virus en fase de incubación y la prueba no lo detecte porque el organismo del paciente no ha desarrollado anticuerpos contra el patógeno.

¿Se debe realizar visitas familiares?

Fernando Mejía, médico infectólogo e investigador del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señala que todas las personas que planeen realizar visitas familiares deben formular la siguiente pregunta: ¿es indispensable hacer esta visita? “Estoy seguro que solo con plantearse esta pregunta muchas personas se van a dar cuenta de que esa visita no era necesaria”, indica.

Agrega: “Algunos dirán: visito porque tengo ganas de hacerlo, pero las ganas no son suficientes. O dirán: no he visto a mis familiares hace tiempo, pero esto tampoco es un argumento en estas circunstancias”.

El especialista subraya que el hecho de que uno esté alejado físicamente de sus parientes no quiere decir que no se pueda comunicar con ellos, pues puede hacerlo mediante llamadas telefónicas o videollamadas.

Por su parte, Juan Villena también pide prudencia a las personas que planean realizar vistas familiares.

¿Qué se debe hacer si es necesario realizar una visita familiar?

Si la respuesta es afirmativa frente a la pregunta: ¿es indispensable hacer esta visita?, Mejía señala que las personas pueden hacerlo “manteniendo todas las medidas de seguridad como si estuvieras en la calle: lávate las manos, mantén la distancia social, usa mascarilla dentro de la casa cuando hagas una visita”.

Añade que la mayoría de contagios de COVID-19 se produce porque las personas no respetan la distancia social (de 1 metro ½ a 2 metros de una a otra persona) y no usan mascarilla.

Una opinión similar tiene Juan Villena. Él señala que se debe respetar las medidas de bioseguridad en todo momento y lugar. Además, precisa que se debe usar adecuadamente las mascarillas y no estar quitándoselas de la cara o usarlas en el mentón.

¿Qué medidas se debe adoptar si se va de visita y se participa en un almuerzo familiar?

Fernando Mejía replantea la pregunta que antes él formulara: ¿es indispensable que me quede a comer en la casa donde estoy de visita? “Creo que la mayoría de las veces la respuesta va a ser no. Que me den la comida y me la llevo y ya está; ya vi un rato a mis familiares y punto”, anota.

El especialista señala que de lo que se trata es de cambiar hábitos para prevenir infectarse del SARS-CoV-2. Y ello pasa por respetar las medidas de bioseguridad, ya sea cuando se está, por ejemplo, en el trabajo y alguien está vigilando el cumplimiento de estas medidas, o cuando se está en casa o se está de visita.

“Llevo 20 semanas de no ver a mis padres, solamente los he visitado una vez porque tenía que firmar un documento importante y no aceptaban firma electrónica”, contó Mejía.

“Fui, les saludé con la mascarilla puesta, me lavé las manos, distanciado todo el tiempo; ellos también estuvieron con mascarillas. Estuve un par de horas con ellos, conversamos, luego mi madre me invitó a comer, pero le dije que pusiera la comida en un táper, que me lo llevaba”, añadió.

En ese sentido, subrayó que el cambio de hábito que se debe tener para proteger a nuestros familiares es difícil, pero necesario.

