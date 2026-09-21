Flores amarillas por el 21 de septiembre: precios y demanda en el Mercado de Flores de Acho. Foto: Captura de video/Panamericana
Flores amarillas por el 21 de septiembre: precios y demanda en el Mercado de Flores de Acho. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

El Mercado de Flores de Acho registra una alta demanda de flores amarillas este lunes 21 de septiembre, debido a la popular tendencia de regalar este tipo de flores durante esta fecha.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.