El Mercado de Flores de Acho registra una alta demanda de flores amarillas este lunes 21 de septiembre, debido a la popular tendencia de regalar este tipo de flores durante esta fecha.

Desde tempranas horas, ciudadanos llegaron hasta el conocido mercado ubicado en el distrito del Rímac para adquirir arreglos florales y girasoles, principalmente como obsequios para parejas, familiares y amigos.

Mercado de Flores de Acho registra gran demanda de girasoles por tendencia del 21 de septiembre. Foto: Captura de video/Panamericana

Comerciantes consultados por Buenos Días Perú señalaron que la demanda comenzó incluso durante los días previos al 21 de septiembre.

Girasoles y arreglos amarillos son los más buscados

Los vendedores reportaron un incremento considerable en la comercialización de productos de tonalidad amarilla, especialmente girasoles y arreglos personalizados.

La oferta incluye diferentes alternativas de acuerdo con el presupuesto de los compradores. Los arreglos florales se encuentran a S/20, S/25 y S/40, dependiendo de su composición y presentación.

En tanto, los girasoles se venden a S/5 por unidad, convirtiéndose en una de las opciones más solicitadas por quienes acuden al mercado durante esta fecha.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La costumbre de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se popularizó principalmente a través de las redes sociales y las plataformas digitales.

La tendencia convirtió esta fecha en una ocasión para obsequiar flores amarillas como símbolo de afecto, cariño y buenos deseos. La tradición no se limita a las parejas, pues también se extiende a familiares y amigos.

Los arreglos pueden incluir mensajes personalizados, globos, cintas decorativas y otros elementos, dependiendo de la elección de cada comprador.

Flores amarillas toman Acho: ¿cuánto cuestan los arreglos y girasoles por el 21 de septiembre? Foto: Captura de video/Panamericana TV

Comerciantes advierten que el stock puede agotarse

La elevada demanda también genera preocupación entre los vendedores por el rápido agotamiento de determinados productos.

Los comerciantes señalaron que el stock disponible disminuye conforme avanza el día, especialmente en el caso de las flores y arreglos más solicitados.

Por ello, recomendaron a los compradores anticipar sus adquisiciones si buscan un diseño o arreglo específico para regalar durante esta fecha.