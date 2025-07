El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ventanilla, abrió investigación contra Candy Palacios, por el presunto delito de secuestro, tras haberse llevado sin permiso a la menor de dos años identificada como Karol Mirella Céspedes Abarca, desde Ventanilla al distrito de El Agustino.

Según la disposición fiscal, se practicó la geolocalización de la investigada, para determinar el punto exacto donde tenía a niña. Posteriormente, la fiscal Angélica Burgos Coronado, se encuentra realizando la toma de las declaraciones y recopilando información para esclarecer el caso.

Habla niñera que se llevó a niña

¿Qué dijo Candy Palacios Taricuarima al ser detenida?

La joven Candy Palacios Taricuarima, de apenas 21 años, venía trabajando ‘cama adentro’ en la casa de Cristel Abarca, progenitora de la niña, luego que un amigo de su esposo la recomendara. No le pidió documentos ni referencias.

Durante la intervención, Candy Palacios afirmó que perdió su teléfono celular, razón por la cual no se habría comunicado.

”Yo no me la llevé, yo simplemente... estaba llorando por eso me la traje“, respondió a Panamericana Televisión.

La niñera aún permanece en la sede de la Depincri de Ventanilla mientras continúan las investigaciones de este caso a cargo del Ministerio Público.