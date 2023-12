La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que un total de 2170 personas extranjeras fueron impedidas de ingresar al país, durante el presente año 2023, a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La mayor parte de inmigrantes son parte de países de Suramérica, África y Asia.

La entidad señaló que entre los principales motivos están el no contar con el visado requerido para ingresar al Perú, no tener el pasaporte con vigencia mínima de 6 meses o no cumplir con el perfil del turista.

Se sabe que del total, 455 ciudadanos pasaron por un control secundario debido al perfilamiento realizado por la sala del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS, por sus siglas en inglés), el cual permite evaluar potenciales riesgos para la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias.

Algunos de los extrajeron inadmitidos fueron consideradas como una amenaza para la seguridad nacional o que cuentan con alertas de abuso sexual cometidos en otros países.

Multas a aerolíneas

Migraciones también informó que durante este año llevó a cabo la cobranza coactiva de multas impuestas a aerolíneas por un monto total de 11.9 millones de soles, por trasladar al Perú a pasajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso, como no tener visa o pasaporte vigente, entre otros.

Multas a personas extranjeras

Durante el 2023, alrededor de 700 personas fueron multadas por desnaturalizar su calidad migratoria al realizar actividades artísticas en el país. Esta cifra representa un incremento del 600 por ciento en comparación con el 2022.

Los infractores recibieron una multa individual ascendente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria, de acuerdo al literal f) del artículo 56° del D.L. 1350 Ley de Migraciones y su Reglamento, que sanciona a las personas extranjeras por realizar actividades ajenas a su calidad migratoria, puesto que ingresaron al país en calidad de turistas.