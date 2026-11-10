El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que el país se encuentra preparado para recibir la visita del papa León XIV. En una reciente entrevista habló sobre las medidas de seguridad que se implementarán durante el recorrido del Santo Padre, previsto a realizarse del 11 al 16 de noviembre.

En declaraciones a Exitosa, Astudillo explicó que la Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo las acciones de protección y prevención en los lugares donde se desarrollarán las actividades programadas para el pontífice. Además, exhortó a los fieles que participen de las actividades que estén preparados.

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“Estamos listos, pero también decirle a la gente (cuidado) por el golpe de calor. Se le comunica a la gente que, por favor, se hidrate, que lleve su agua porque esa sensación es fuerte. Estamos preparados”, declaró César Astudillo.

El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que el país se encuentra preparado para recibir la visita del Papa León XIV. (Foto: Captura de video / Exitosa)

Asimismo, Astudillo resaltó que más de 100 mil efectivos de la PNP estarán resguardando la seguridad ciudadana durante la visita del papa León XIV al Perú, donde cumplirá una agenda que incluye visitas a diversas provincias del país.

“Ayer presentamos todos los equipos y toda la policía, desde ayer en la noche, están con orden de inamovilidad, todos, los 138 mil efectivos van a estar en esto. Si bien 32 mil estarán con la seguridad de Su Santidad, todos los demás están en tránsito, en las fronteras, las calles”, precisó el ministro del Interior.

Como se sabe, la gira del Papa León XIV por Sudamérica comprende visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido inició el pasado viernes 6 de noviembre y contempla diversas actividades pastorales y encuentros oficiales antes de su llegada al territorio peruano.

Papa León XIV recorrera calles del Centro de LIma en el papamóvil (Foto: AFP)

El Sumo Pontífice estará en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre. Su visita por el país comprenderá diversas actividades en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.