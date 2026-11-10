El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que el país se encuentra preparado para recibir la visita del Papa León XIV. (Foto: Andina)
El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que el país se encuentra preparado para recibir la visita del Papa León XIV. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que el país se encuentra preparado para recibir la visita del papa León XIV. En una reciente entrevista habló sobre las medidas de seguridad que se implementarán durante el recorrido del Santo Padre, previsto a realizarse del 11 al 16 de noviembre.

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