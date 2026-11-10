En declaraciones a Exitosa, Astudillo explicó que la Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo las acciones de protección y prevención en los lugares donde se desarrollarán las actividades programadas para el pontífice. Además, exhortó a los fieles que participen de las actividades que estén preparados.
“Estamos listos, pero también decirle a la gente (cuidado) por el golpe de calor. Se le comunica a la gente que, por favor, se hidrate, que lleve su agua porque esa sensación es fuerte. Estamos preparados”, declaró César Astudillo.
Asimismo, Astudillo resaltó que más de 100 mil efectivos de la PNP estarán resguardando la seguridad ciudadana durante la visita del papa León XIV al Perú, donde cumplirá una agenda que incluye visitas a diversas provincias del país.
“Ayer presentamos todos los equipos y toda la policía, desde ayer en la noche, están con orden de inamovilidad, todos, los 138 mil efectivos van a estar en esto. Si bien 32 mil estarán con la seguridad de Su Santidad, todos los demás están en tránsito, en las fronteras, las calles”, precisó elministro del Interior.
Como se sabe, la gira del Papa León XIVpor Sudamérica comprende visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido inició el pasado viernes 6 de noviembre y contempla diversas actividades pastorales y encuentros oficiales antes de su llegada al territorio peruano.
El Sumo Pontífice estará en territorio peruano del 11 al 16 de noviembre. Su visita por el país comprenderá diversas actividades en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
Dos millones de personas asistieron el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época". (AFP)