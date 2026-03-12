Resumen

Trabajadores pudieron movilizarse pese a convocatoria de paro de transportistas (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El transporte público en la capital peruana continúa trabajando con normalidad pese al paro de transportistas que se había convocado para este jueves 12 de marzo. Buses, combis y cústeres circulan con frecuencia desde las primeras horas del día. Eso sí, los pasajes se habrían incrementado ante la incertidumbre y la crisis por el desabastecimiento del GNV.

