El transporte público en la capital peruana continúa trabajando con normalidad pese al paro de transportistas que se había convocado para este jueves 12 de marzo. Buses, combis y cústeres circulan con frecuencia desde las primeras horas del día. Eso sí, los pasajes se habrían incrementado ante la incertidumbre y la crisis por el desabastecimiento del GNV.

Según informó RPP, las distintas líneas de transporte urbano, formal e informal, están operando con normalidad. Este panorama lo constató tras llegar hasta el paradero de Puente Nuevo, límite de San Juan de Lurigancho y El Agustino, donde se pudo confirmar que los buses circulan con asiduidad.

Algunos ciudadanos indicaron que no tiene problemas para abordar los buses y trasladarse a sus trabajos, aunque resaltaron que los precios de los pasajes si están aumentando debido a la crisis por la escasez de GNV que enfrenta nuestro país.

El transporte público en Lima continúa trabajando con normalidad pese al paro de transportistas convocado para este jueves 12 de marzo. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

“Sí, normal, todo normal. Voy a trabajar. El pasaje se ha incrementado a casi el doble, en casi todas las empresas”, comentó un transeúnte a dicho medio.

Cabe recalcar, que la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú y diversos gremios del sector convocaron a un Paro Nacional para este jueves 12 de marzo, con el fin de exigir soluciones antes la problemática que enfrenta el transporte en el país.

Los transportistas señalaron a través de un comunicado que el sector ha llegado a su límite, debido a la creciente ola de inseguridad que atraviesan y a la crisis energética actual; sin embargo, la medida no habría sido respaldada por la mayoría del sector.