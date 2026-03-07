Las altas temperaturas llegaron a Lima en 2026, siendo característico que el gobierno peruano mediante autoridades especializadas, termine emitiendo reportes entorno a los golpes de calor durante la temporada de verano, por ejemplo. Es así como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hoy se encarga de prevenir a la ciudadanía revelando lo que figura previsto para el primer fin de semana de marzo en cuanto a clima se refiere, y la posibilidad de experimentar incremento de bochorno y calor puntual.

ESTO REFIERE EL SENAMHI ACERCA DEL CLIMA PARA LA COSTA PERUANA DURANTE EL PRIMER FIN DE SEMANA DE MARZO 2026

Periodos de inusitada lluvia ha venido experimentando Lima junto a sensaciones de bochorno que alarman a la población, y ahora con el inicio de marzo 2026, el Senamhi pronostica la vuelta de las altas temperaturas propias del verano.

Mediante nota de prensa oficial, dicho organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), revela que desde el miércoles 4 y hasta el domingo 8 del tercer mes del año, la costa peruana registrará un incremento de las temperaturas diurnas debido a los siguientes motivos:

Presencia de vientos del norte

Incremento de la temperatura superficial del mar, principalmente frente al litoral norte

Escasa nubosidad hacia el mediodía

Incluida Lima Metropolitana en este pronóstico, finalmente, y hasta el domingo 8 de marzo, las altas temperaturas estarán volviendo a presentarse con valores entre los 27 °C y 30 °C, y pudiendo llegar hasta los 32 si vives en la zona este y norte de la capital.

Al respecto, el Senamhi advierte además que “la radiación ultravioleta se mantendrá entre muy alta y extremadamente alta hasta abril”, y por lo mismo le recomienda a la población peruana la adopción de medidas de fotoprotección entre las cuales destacan el “uso de sombreros o gorros de ala ancha, lentes de sol con protección UV, camisas o polos de manga larga de tela ligera”, entre otras como mantener la hidratación constante.

LO QUE REVELA ESSALUD ACERCA DE LOS BEBÉS Y LA PIEL INFANTIL DURANTE EL VERANO 2026

Iniciada la temporada más calurosa de todas, los peruanos conviven desde fines del 2025, con unas temperaturas que pueden traer consigo la generación de enfermedades o afecciones puntuales en tanto adultos mayores como bebés cuya "exposición al sol, la humedad y el sudor“, terminan provocando hasta sarpullido.

“La radiación solar no solo provoca enrojecimiento o quemaduras visibles, también disminuye las defensas naturales de la piel, facilitando la aparición de infecciones, verrugas o moluscos”, refiere EsSalud mediante la explicación brindada por parte de Reinaldo Pomar, quien labora para el Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y con respecto a niños menores, “recomienda evitar la exposición entre las 9 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde”.

Cabe resaltar, que asimismo, y como parte de las afecciones presentadas por las altas temperaturas en cuerpo humano, el especialista revela que los bebés podrían padecer dermatitis del pañal durante la temporada de verano, y ello originado debido a la humedad constante, y el prolongado contacto con la propia orina y heces.

LA FORMA CORRECTA DE PROTEGER TUS OJOS ANTE LA RADIACIÓN SOLAR, SEGÚN EL MINSA

Las altas temperaturas sofocan y de cierta forma alteran nuestras vidas durante la temporada de verano como estación astronómica que podemos disfrutar, pero a la vez debe alertarnos ante la intensa radiación solar causante de graves lesiones oculares.

El Ministerio de Salud (Minsa) como entidad de Gobierno, hoy advierte que tanto los niños como los adultos mayores constituyen los grupos poblacionales altamente vulnerables ante el incremento de los rayos ultravioletas, razón por la cual recomienda el uso de lentes con protección UV 400, “tanto si son de sol o con medida”.

Según refiere la información brindada de manera oficial, su adquisición debe llevarse a cabo en ópticas formales que ofrezcan un “producto de calidad, con garantía y seguridad, en lugar del comercio ambulatorio”, instando el doctor Félix Torres Cotrina, director del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), a usarlos durante todo el día, “con especial énfasis entre las 10 a.m. y 5 p.m.” si estás expuesto continuamente a la radiación solar por razones de trabajo o estudio.

Con respecto a las sugerencias compartidas, también el Minsa aconseja evitar recostarse en la playa mirando al cielo sin la debida protección, aunque si finalmente terminaras padeciendo alguna alteración o irritación ocular por la exposición al agua con mucho cloro de las piscinas o agua salada del mar también, lávate con abundante agua limpia y fresca (no helada) y luego acude a un médico oftalmólogo que determinará el tratamiento adecuado.

ESTAS RECOMENDACIONES BRINDAN ESPECIALISTAS PARA PROTEGERNOS DEL CLIMA DE VERANO

Uso de protector solar con un factor de protección solar (FPS) mínimo de 15.

Uso de gafas de sol, gorra o sombrero, ropa ligera, cómoda, de colores claros, y calzado fresco y transpirable.

Bebe agua de manera regular.

Consume frutas o verduras que aporten líquidos para evitar la deshidratación.

No consumas bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Reduce la actividad física en los momentos más calurosos, tomando en cuenta que las horas de mayor radiación solar abarcan desde las 10 a.m. hasta las 4 de la tarde.

Comprueba las proyecciones meteorológicas de los lugares que planeas visitar durante el verano, organizando así un cronograma de actividades que facilite el acceso a espacios con sombra y puntos de hidratación.

Fuente: DIRIS LIMA NORTE