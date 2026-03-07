Por Redacción EC

Las altas temperaturas llegaron a Lima en 2026, siendo característico que el gobierno peruano mediante autoridades especializadas, termine emitiendo reportes entorno a los golpes de calor durante la temporada de verano, por ejemplo. Es así como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hoy se encarga de prevenir a la ciudadanía revelando lo que figura previsto para el primer fin de semana de marzo en cuanto a clima se refiere, y la posibilidad de experimentar incremento de bochorno y calor puntual.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.